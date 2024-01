Het is stilaan do or die in de Jupiler Pro League als je niet bij de laatste vier wil eindigen. Zaterdagnamiddag kijken Kortrijk en OH Leuven elkaar in de ogen in een duel tussen de laatste tegen de voorlaatste. Knokt KVK zich opnieuw in de strijd of pakt OHL de drie punten?

16:00

Discussieer live mee! KV Kortrijk: Haruya Fujiii - Nayel Mehssatou - Marco Kana - Abdelkahar Kadri - Felipe Avenatti - Abdoulaye Sissako - Isaak Davies - Joao Silva - Oluwaseyi Ojo - Lucas Pirard

Bank: Jonathan Afolabi - Tom Vandenberghe - Mark Mampassi - Dion De Neve - Kristiyan Malinov - Martin Wasinski - Massimo Bruno - Djibi Seck - Mounaim El Idrissy



OH Leuven:

Bank:

Prono KV Kortrijk - OH Leuven

KV Kortrijk wint Gelijk OH Leuven wint

KV Kortrijk wint Gelijk OH Leuven wint 36.68% 35.82% 27.51% Populairste 1-1

(97x) 2-1

(76x) 1-2

(57x)

Vergelijking KV Kortrijk - OH Leuven

Positie

16 15

Punten

13 17

Gewonnen

3 4

Verloren

14 12

Gescoorde doelpunten

13 26

Doelpunten tegen

44 39

Gele kaarten

49 52

Rode kaarten

2 2

Onderlinge duels gewonnen