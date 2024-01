LIVE: Zinckernagel zet Club na een kwartier op voorsprong

45

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



44

Skov Olsen zoekt nog eens naar zijn linker door naar binnen te komen, Tsunoda gooit er zijn hoofd voor.



40

Ineens duikt KVK eens op voor doel. El Idrissy krult vanuit buitenspel net voorbij de tweede paal, Bruno legt meteen daarna aan vanuit de tweede lijn.



37

Thiago krijgt de bal in de zestien ineen goede positie en schiet, maar Tsunoda kan er net een ultieme tackle tussen gooien.



33

Met 70% balbezit na iets meer dan een halfuur is Club duidelijk heer en meester tegen de rode lantaarn.



29

Meijer knikt een voorzet van Nielsen goed naar beneden, maar Pirard kan toch nog redding brengen. Bij de tweede paal komt Vanaken net te kort om binnen te tikken.



26

Daar is Skov Olsen opnieuw, de Deen controleert een voorzet van Meijer met de borst en knalt dan met links. Pirard zit er echter opnieuw goed bij aan de eerste paal.



25

Nieuwkomer Afolabi krijgt dan eens een kans om tegen te prikken en rukt op, maar zijn pass bereikt De Neve in de verste verte niet. Mignolet kan rustig oprapen.



24

KVK houdt alles gesloten achterin, het is zoeken voor Club naar een gaatje in de defensie.



21

Kadri probeert even aan de druk van Club te ontsnappen met enkele pirouettes, maar bij de tweede moet hij de bal al opnieuw inleveren.



20

Club blijft maar aanvallen, een voorzet van Vanaken bereikt Thiago net niet.



16



Doelpunt van Philip Zinckernagel

Pirard brengt eerst nog redding op een schot van Zinckernagel, maar in de rebound is het wel raak voor de Deen. De VAR controleert nog even voor handspel



13

Opnieuw Skov Olsen, nu komt de Deen alleen voor doel na een pasje van Vanaken. Pirard gaat goed plat op het schot met links van Skov Olsen.



12

Skov Olsen neemt een hoge bal pardoes op de slof in de zestien, Pirard krijgt de bal centraal op zich. Hier had meer in gezeten



10

KVK blijft even in balbezit op de helft van Club Brugge, maar in de buurt van Mignolet komt het niet.



9

Na een nieuwe aanval krijgt Club de eerste corner van de wedstrijd, maar gevaar levert dat niet op.



7

Tsunoda zijn schouder lijkt uit de kom, maar de Japanner duwt die er zelf terug in. Langs de zijlijn wordt zijn schouder stevig ingepakt met tape.



6

Club blijft de weg naar voor zoeken, Tsunoda knalt de bal via Nielsen over de achterlijn.



3

Skov Olsen haalt een eerste keer de achterlijn en dropt de bal in de zestien, Thiago kan er net niet genoeg bij. Blauw-zwart had een corner moeten krijgen, maar Lardot geeft gewoon een doeltrap.



1

Club Brugge - KV Kortrijk: 0-0







Vooraf

Antonio Nusa zat in de selectie van Ronny Deila, maar zit nu zelfs niet op de bank. Bij KV Kortrijk is Avenatti geschorst, Kana is niet helemaal fit.