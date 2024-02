LIVE: Opschudding bij STVV-KAA Gent na zeer opmerkelijk doelpunt, Buffalo's nog met tien verder!

35





Doelpunt van Pieter Gerkens

Scheidsrechter Verboomen loopt in de weg van Ito en lijkt hem ten val te brengen, waardoor KAA Gent in balbezit komt en kan gaan counteren. Gerkens werkt uiteindelijk héél goed af, maar of dit wel volgens het reglement verliep blijft maar de vraag...