45+1

Nicolas Madsen lijkt ook voor de rust nog geblesseerd het veld te moeten verlaten



45

We krijgen 4 minuten blessuretijd.



43

En bijna was hij daar meteen. Rommens neemt een afvallende bal meteen op de slof. Leysen tikt de bal over doel. Op de daaropvolgende corner kan hij de bal opnieuw wegboksen



43

Bij Westerlo gaan ze voor rust nog op zoek naar de gelijkmaker



41

Vermant wordt op die corner onderuit geduwd en de Kemphanen willen een strafschop. Boterberg moet even wachten op het signaal van de VAR. Die geeft aan dat er verder gevoetbald mag worden



41

Yow vindt ruimte op rechts en komt naar binnen. In plaats van voor te geven besluit hij om zelf te trappen maar Leysen werkt met de vingers in corner



38

Want de vrije trap levert ook gevaar op. Maziz snijdt de bal weer scherp aan, Dom verlengt met het hoofd maar ditmaal kan Bolat het leer wel pakken



38

Rommens zet iets te stevig zijn lichaam tegen Nachon Nsingi en zo krijgt OHL met Maziz een opportuniteit op een interessante plek



33

Beide keepers hebben zich al even niet meer moeten tonen. Westerlo mag dan wel veel meer balbezit hebben dan de bezoekers, het is al even stil rond het doel van Leysen



31

Siebe Schrijvers

Kento Misao





29

Oscar Garcia lijkt een eerste keer te moeten ingrijpen want Schrijvers is gaan zitten. Daarnet zagen we hem ook al even naar de bank komen voor een pilletje



24

Sagrado is snel, heel snel, en gaat ervandoor in de omschakeling. Reynolds moet alle zeilen bijzetten om hem te volgen maar slaagt er uiteindelijk wel in om de winger naar de buitenkant en met de bal over de achterlijn te dwingen



23

Rommens kraakt zijn schot volledig wanneer hij een bal hoog uit de lucht neemt. Vermant probeert er nog iets van te maken maar schuift uit in de 16



22

Ditmaal levert een corner van OHL geen doelgevaar op



20

Westerlo kampeert enkele minuten rond de 16 van de bezoekers en gaat op zoek naar ruimte om te schieten. Uiteindelijk vindt Piedfort die ruimte maar te centraal om Leysen te bedreigen



17

Gele kaart voor Richie Sagrado





16

Westerlo rijgt de corners aaneen maar kan er niet gevaarlijk op zijn



13

Opnieuw reageert Westerlo nagenoeg meteen met een kopbal. Vermant kan van dichtbij echter niet genoeg kracht aan de bal geven waardoor Leysen pakt



11



Doelpunt van Florian Miguel (Siebe Schrijvers)

En het staat al 0-2! Schrijvers kan vanop de flank zijn man uitzoeken en doet dat richting tweede paal. Daar komt Miguel ingelopen die niet twijfelt en in één tijd Bolat kansloos laat



5

Leysen met de save

Daar is de reactie van Westerlo! Rommens kan in de 16 vrij koppen en doet dat goed laag maar Leysen reageert pijlsnel en duwt de bal uit zijn goal



3

Oscar Garcia wist wie hij moest bedanken bij het doelpunt want hij zocht meteen naar Bram Verhulst op de bank. Ook Maziz leek in het feestgedruis even naar de bank te wijzen



2



Doelpunt van Ezechiel Banzuzi (Youssef Maziz)

Dat is snel! Maziz snijdt een corner heel snel aan, Bolat blijft staan en is kansloos op de inlopende Banzuzi die het hoogste klimt en scoort



1

De bezoekers, in het donkerblauw, hebben afgetrapt



1

Westerlo - OH Leuven: 0-0