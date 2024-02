LIVE: Cercle opnieuw op voorsprong in Gent!

KAA Gent en Cercle Brugge sluiten speeldag 25 af in de KAA Gent Arena. Beide ploegen zouden van het puntenverlies van KRC Genk kunnen gebruik maken om (steviger) in de top-6 te raken. En dus wordt het alle hens aan dek tussen beide ploegen.

KAA Gent is na een 1 op 12 dringend op zoek naar punten. Het zag Antwerp en Club Brugge over zich heen springen en zowel KRC Genk als Cercle Brugge naderen in de stand. En dus is het in het onderlinge duel tegen Cercle Brugge van primordiaal belang voor beide teams.

De heenwedstrijd op Jan Breydel leverde een 2-0 thuiszege op voor De Vereniging, ondertussen staan er zeker bij KAA Gent wel al wat andere spelers op het wedstrijdblad. Hein Vanhaezebrouck zag de nodige problemen opduiken, door de Asian Cup en Afrika Cup moest hij nog eens vier extra spelers missen.

Strijd om play-off 1 tussen Gent, Cercle Brugge (en Genk)

Ondertussen zijn Tissoudali, Hong en Watanabe ook terug thuis en kunnen ze dus in principe gewoon spelen tegen Cercle Brugge. Dat scheelt ongetwijfeld een flinke schok op de borrel voor de Buffalo's, die om niet in de problemen te komen dringend moeten gaan sprokkelen.

"Cercle Brugge zal sowieso in de top-6 zitten. Ze hebben het makkelijkste programma van de top-7, dus er zal een andere ploeg uit de top-6 uitmoeten. Als je matchen blijft verliezen, schuif je automatisch naar beneden", gaf de coach van de Buffalo's eerder al aan. De zaak is om het tegen Cercle te keren.