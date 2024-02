Topschutter doet het opnieuw: KAA Gent nog wat dieper in de put na nederlaag tegen tienkoppig Cercle

KAA Gent en Cercle Brugge sloten speeldag 25 af. Voor beide teams stond er heel wat op het spel met oog op play-off 1. En dus was het afwachten wat we voorgeschoteld zouden krijgen in de KAA Gent Arena. Het werd een spannend duel, met spitsen in een hoofdrol.

Door het puntenverlies van KRC Genk in Mechelen kon KAA Gent wat afstand nemen bij een overwinning, terwijl Cercle Brugge bij een zege over Genk én naast de Buffalo's kon komen. Er stond dus heel wat op het spel in de KAA Gent Arena.

Hein Vanhaezebrouck kon terug een beroep doen op Hong en Tissoudali, terug van de Asian Cup en de Afrika Cup. Toch zag hij met Sven Kums een sterkhouder uitvallen en bovendien is ook nieuwe aanwinst Daisuke Yokota lang uit. Depoitre en Tissoudali bevolkten de aanval, Samoise werd op de linkervleugel geposteerd en Fadiga kwam op rechts.

Kevin Denkey scoort twee doelpunten voor Cercle Brugge

Bij Cercle Brugge kijkt iedereen continu naar Kevin Denkey. De 23-jarige Togolese topschutter scoorde al achttien doelpunten dit seizoen en dus was het uitkijken wat hij in de Arteveldestad zou vermogen. Uiteindelijk zou hij - andermaal - een uitblinker blijken.

70 minuten lang zette hij druk op alles en iedereen en bovendien scoorde hij twee keer, waardoor zijn aantal is aangedikt tot twintig. Vroeg in de eerste helft verlengde hij een kopbal van Lopes Da Silva en zorgde zo voor de 0-1, in de tweede helft was hij afwerker van dienst na een knappe actie over verschillende stations. En zo werd Denkey niet voor het eerst dit seizoen de matchwinnaar voor De Vereniging.

Snelle rode kaart Nazinho levert Gent niets op

Al had het zeker anders kunnen lopen, want KAA Gent mocht meer dan een uur met een mannetje meer spelen na twee keer geel voor Nazinho. Die kreeg meteen een fikse uitbrander van zijn coach Muslic. Met elf tegen tien had Gent het echter nog steeds niet onder de markt, al kwam er zeker na de rust wel meer druk.

Op een voorzet van Fadiga kon Warleson maar half ontzetten en zo duwde hij de bal tegen Depoitre. Die kon zo met een beetje meeval een voor hem verlossend doelpunt scoren, waarna de Buffalo's meer dan een punt roken. Dat kwam er dankzij Denkey dus helemaal niet van.

Gent probeerde nog wel, maar toonde zich onmachtig. Door een 1 op 15 moet het naar de vijf laatste speeldagen toe andermaal meer achteruit dan vooruit kijken. Voor een vierde opeenvolgende keer play-off 1 missen? Dat zou uit den boze zijn.