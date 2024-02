Klimt KRC Genk terug in de top zes of mag KV Mechelen beginnen dromen van Play-off 1?

KRC Genk neemt het zondagnamiddag op tegen KV Mechelen. De Limburgers krijgen zo de kans om terug in de top zes te geraken. KV Mechelen kan bij winst zelfs beginnen dromen van Play-off 1.

Zaterdagnamiddag trekt KRC Genk naar het AFAS Stadion om het op te nemen tegen KV Mechelen. KRC Genk dat 7e staat in het klassement, kan maar beter winnen. De Limburgers tellen evenveel punten als Cercle Brugge (36), en zijn dus nog lang niet zeker van Play-off 1.

Play-off 1 is een woord dat KV Mechelen bij winst ook in de mond kan durven nemen. De club van Besnik Hasi zou in dat geval over STVV naar de 8e plaats springen.

KRC Genk moet sowieso Alieu Fadera missen die in de wedstrijd tegen OH Leuven uitviel. Ook Yira Sor blijft nog onzeker. Hij verliet geblesseerd het veld tijdens de wedstrijd tegen Union. Carlos Cuesta en Matias Galarza zaten hun schorsing uit en zijn zo opnieuw inzetbaar.

KV Mechelen zit op zijn beurt nog steeds met een volle ziekenboeg. Rafik Belghali, Toon Raemaekers, Nikola Storm en Norman Bassette zijn langdurig geblesseerd.