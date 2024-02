LIVE: Rob Schoofs knalt de gelijkmaker tegen de netten!

45+4

Tolu knakt van dichtbij over doel.



45

Genk kan alweer in de aanval gaan, alleen blijft het vooraan steeds mislukken door onzuiverheden.



41

De VAR heeft het doelpunt goedgekeurd.





40

De VAR is het doelpunt aan het checken...

De VAR bekijkt of er geen buitenspel mee gemoeid was. Er zou ook bekeken worden of er voordien geen fout op Hrosovsky werd gemaakt.



38



Doelpunt van Rob Schoofs (Kerim Mrabti)

Daar is de gelijkmaker na een loepzuivere aanval van de Kakkers! Bill Antonio zwiert de bal voor doel, Mrabti kopt terug en Schoofs knalt het leer tegen de touwen!



37

Racing Genk kan alweer enorm gevaarlijk zijn! Heynen trapt de bal van zeer dichtbij over doel. KV Mechelen is plots nonchalant geworden.



32



Doelpunt van Toluwalase Arokodare

Helemaal tegen de gang van het spel in komt Genk op voorsprong. Na een vrije trap kopt McKenzie op de paal. Tolu kan de bal nadien vanop een halve meter in doel werken.



30

KV Mechelen versierde al acht schoten, Genk eentje.



28

Racing Genk komt nog eens aan het doel van zijn tegenstander, maar kan geen kans verzamelen.



25

Rob Schoofs ziet zijn kans en neemt een hoge bal ferm op de slof. Zijn schot gaat naast.



20

Alweer wordt het heel gevaarlijk voor het Genkse doel. Na wat geprul in het strafschopgebied trapt Mrabti de bal via het been van Cuesta buiten.



19

Bryan Heynen lijdt kinderlijk balverlies vlak voor de eigen zestien waarna Mrabti in het zijnet knalt. Genk komt goed weg.



18

Genk is helemaal nergens. Het loopt niet bij de Limburgers.



14

Bill Antonio kan alweer op doel aflopen, maar net als Tolu laat zijn schot te wensen over.



13

Vandevoordt moet een vrije trap goed wegwerken!



12

Gele kaart voor Zakaria El Ouahdi

Galarza verliest de bal klungelig op het middenveld. El Ouahdi moet een tactische fout maken en krijgt er meteen geel voor.



11

KVM kan af en toe ontsnappen. KRC Genk blijft zonder inspiratie spelen.



10

Tolu krijgt de bal goed in de zestien. We zullen doen alsof we het schot dat volgde niet gezien hebben...



4

KV Mechelen rukt een eerste keer op met een goede aanval. Bill Antonio glijdt door de Genkse verdediging, maar zijn schot belandt meters naast doel.



1

We zijn eraan begonnen in het AFAS Stadion!



1

KV Mechelen - KRC Genk: 0-0