Antwerp rekent opnieuw op 'Boem Boem Doumbia', maar uitreputatie biedt opportuniteit voor RWDM

Dankzij de traptechniek van het jonge talent Mahamadou Doumbia heeft Antwerp er sinds kort weer een wapen bij. Een troef die het wellicht goed kan gebruiken wanneer het op bezoek gaat in het Edmond Machtensstadion.

De puntennood is het hoogst bij de thuisploeg. De periode van begin december tot eind januari bracht vooral een reeks ontgoochelende prestaties en onvrede bij de fans voor RWDM. Tegen Mechelen, Union en Standard waren er tekenen van beterschap, maar er is eens echt een driepunter nodig om uit de laatste vier te geraken.

© photonews

RWDM gaat de match in als underdog, al is het wel een feit dat Antwerp veel minder punten buitenshuis pakt dan op de Bosuil. Bij de laatste twee verplaatsingen zorgde Doumbia voor het Antwerpse doelpunt. Patrick Goots verwelkomt de terugkeer van het afstandsschot in het Belgische voetbal en wil zijn bijnaam gerust doorgeven.

Van 'Patje Boem Boem' naar 'Boem Boem Doumbia'. Het moet zondagmiddag blijken of het in Sint-Jans-Molenbeek weer prijs is. Wie weet is het wel nodig, want door het vertrek van Arbnor Muja heeft Mark van Bommel weer een optie minder in het aanvallend compartiment.

Volg RWDM - Antwerp om 13u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!