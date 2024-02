Het worden drukke weken voor competitieleider Union. Tussen de kraker tegen Club Brugge in de beker en de ontvangst van Frankfurt in de Conference League, treft de competitieleider Westerlo.

Westerlo met de bibber

En Westerlo heeft nog enkele spannende weken voor de boeg. Hoewel de troepen van Rik De Mil op de 10e plaats staan, zijn ze allesbehalve zeker van een verlengd verblijf in 1A. De Kemphanen hebben slechts 1 puntje meer dan Charleroi dat op een play down-plaats staat.

Vorige week ging OH Leuven nog op een diefje winnen in 't Kuipke waardoor Westerlo ondanks enkele goede resultaten toch met enige schrik in de benen de laatste 6 wedstrijden van het seizoen moet aanvatten.

© photonews

Union heeft wat goed te maken

Dan staat Union er wel wat beter voor als leider op eenzame hoogte met 10 punten meer dan eerste achtervolger Anderlecht. In de competitie werd bovendien niet meer verloren sinds september. Er waren wel gelijke spelen op Anderlecht en Club Brugge maar slecht is dat zeker niet.

Afgelopen week werd er in de beker echter wel verloren van Club Brugge. Tocb kwam Union als morele winnaar uit dat duel. Een onherkenbaar Union wist in de blessuretijd nog de aansluitingstreffer te maken waardoor de terugwedstrijd in het Dudenpark nog heel spannend zal worden.

Heenwedstrijd

Hoe ging het er in de heenwedstrijd aan toe? Westerlo kwam daarin thuis al na 11 minuten op voorsprong via Edon Daci. Union met verstomming geslagen maar terugkomen vanuit een achterstand hadden ze nog al wel een keertje gedaan. Uiteindelijik werd het 1-3. Al na 56 minuten had Union via Lapoussin en Ayensa de situatie rechtgetrokken. Amoura legde 5 minuten voor tijd de eindstand vast.