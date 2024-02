Krijgt de Brugse derby dit keer wel een winnaar? Veel op het spel voor Club en Cercle Brugge

Zondag staat opnieuw de Brugse derby op het programma, met Cercle Brugge als thuisploeg. Wie kroont zich tot voor even tot de ploeg van Brugge?

In de heenwedstrijd bleef het 0-0 tussen Club Brugge en Cercle Brugge, vooral blauw-zwart mocht zich toen voor het hoofd slaan dat het geen drie punten pakte. Het was ook de enige thuiswedstrijd waarin Club dit seizoen niet scoorde.

Voor Club wordt het om veel redenen een belangrijke wedstrijd, zo kon het de twee vorige uitderby's niet winnen. Dat gebeurde sinds de promotie van Club Brugge naar de hoogste voetbalklasse in 1959 nog nooit.

Ook voor Cercle Brugge wordt het belangrijk in de strijd om de top zes. De Vereniging zag Racing Genk opnieuw over zich heen springen, Gent speelt later op de avond nog in en tegen Eupen. Bij verlies valt Cercle dus waarschijnlijk opnieuw uit de top zes.

Denkey vs Thiago

Om dat te vermijden rekent het opnieuw op topscorer Kevin Denkey, die al twintig keer scoorde dit seizoen. Maar ook bij Club loopt een doelpuntenmachine rond met Igor Thiago, die 16 keer scoorde dit seizoen. En hij zit misschien nog op een roze wolk met zijn transfer naar Brentford.

Ook sfeer zal er genoeg zijn in Jan Breydel, er worden zo'n 17.000 toeschouwers verwacht. Bij Cercle worden iets meer dan 10.000 fans verwacht, door het openstellen van de volledige Zuidtribune zullen ook 6.500 Club-supporters aanwezig zijn.