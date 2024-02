LIVE: Minda scoort wereldgoal, Thiago laat gelijkmaker liggen

77

Jutgla wordt door Van der Bruggen ten val gebracht in de zestien, maar Lardot en ook de VAR zien er geen penalty in.



75

Nusa staat plots helemaal vrij op links, Warleson duwt de bal met zijn hand in hoekschop.



74

Efekele zet meteen een mooie één-twee op met Lopes da Silva, maar die laatste kan de bal net niet binnen houden.



73

Joel Ordonez

Ferran Jutgla

Deila beseft dat er iets moet veranderen en wissel een verdediger voor een spits.



72

Felipe Augusto

Malamine Efekele





70

Thiago mist opnieuw!

Meijer legt de bal vanop links terug tot bij Thiago, die een open schietkans krijgt. Maar de Braziliaan mikt de bal opnieuw over



67

Club probeert te reageren, maar dat lukt voorlopig nog niet



65

Minda gaat neer in de zestien na een duel met zijn landgenoot Ordonez, Lardot ziet er geen penalty in.



60



Doelpunt van Alan Minda (Warleson)

Na een corner voor Club verovert Minda de bal in de eigen zestien. Hij sprint het hele veld over, houdt onder meer Skov Olsen, Nusa en De Cuyper af en trapt dan voorbij Mignolet. Wat een goal!



59

Warleson houdt Meijer van de 0-1 met een geweldige reflex op een kopbal



55

Lemaréchal stoomt door tot in de zestien en gaat dan neer nadat Vanaken even aan zijn arm gaat hangen. Lardot en de VAR geven geen krimp.



53

Nusa probeert een balletje diep te sturen in de zestien, maar zijn pass komt niet aan



52

Club krijgt een corner na een afgeweken schot van Nusa, die Cercle wordt weggekopt. In een voorgaande fase kreeg Nielsen ook een beuk van Miangue. Club wil een penalty, maar het is te weinig volgens Lardot.



49

Voorlopig is er weinig aan het spelbeeld veranderd in de tweede helft in vergelijking met de eerste



45+2

Lemaréchal probeert het nog eens van buiten de zestien, maar hij kraakt zijn schot



45

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



44

Gele kaart voor Thiago Rodrigues

Thiago trapt Popovic aan rond de middenlijn en krijgt geel



42

Club heeft 67% balbezit, maar doet daar de laatste minuten erg weinig mee.



38

Club zoekt naar openingen, maar vindt die amper of niet. Cercle houdt het goed dicht en zit telkens kort op de bal.



34

Mignolet gaat zitten en moet wat verzorging krijgen aan de knie, maar kan toch verder. Thiago maakt van het moment gebruik om van schoenen te wisselen.



30

Lemaréchal zet een één-twee op met Augusto en knalt van net buiten de zestien, de Fransman knalt naast.



26

Van der Bruggen trekt Skov Olsen neer, Club krijgt een vrije trap net voor de hoek van de zestien. Nielsen krijgt echter niet hoog genoeg en het gevaar wordt onschadelijk gemaakt.



23

Meijer dweilt de hele linkerkant af, maar krijgt de bal niet voor doel. Even later knal Skov Olsen richting doel, zijn schot gaat naast.



18

Thiago laat de 0-1 liggen

Thiago ontsnapt en kan alleen op Warleson afgaan, maar de Braziliaan mist oog in oog met zijn landgenoot en knalt over.



15

Beide ploegen kregen een grote kans in het openingskwartier, meer niet. Aan strijd en intensieve duels is er wel genoeg.



14

Mignolet wil een hoge bal vangen, maar de Club-doelman glijdt in de zestien. Gelukkig is er niemand van Cercle in de buurt om af te straffen.



10

Denkey op Mignolet

Denkey krijgt de bal van Minda in de zestien en haalt vanuit een scherpe hoek, Mignolet zet er een been tegen.



7

Denkey probeert het van buiten de zestien met een knal, maar zijn opportunistische schot gaat over.



5

Na het schot van De Cuyper is er van doelgevaar geen sprake meer geweest, maar het tempo is wel hoog



1

De Cuyper schiet een eerste keer richting doel, zijn schot gaat naast.



1

Cercle Brugge - Club Brugge: 0-0







Vooraf

Vanaken en Thiago waren tegen Eupen nog geschorst, maar komen nu opnieuw in de ploeg, ook Ordonez komt in de plaats van Spileers. Bij Cercle missen ze aanvoerder Thibo Somers door een schorsing, net als Nazinho. Miangue en Augusto komen in de ploeg