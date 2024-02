Sluipt KRC Genk de top zes weer binnen, of zorgt nieuwe coach voor schokeffect bij RWDM?

Zaterdag neemt KRC Genk het op tegen RWDM in eigen huis. Voor beide ploegen een belangrijk duel.

KRC Genk ontvangt RWDM zaterdagnamiddag om 16:00. Genk dat 7e staat in het klassement, kan bij winst even over KAA Gent en Cercle Brugge springen naar de 6e plaats.

Maar ook RWDM moet stevig zijn best doen om punten te pakken. De Brusselse ploeg bengelt nog steeds onderaan in het klassement in de rode zone. Met een 14e plaats moet RWDM nog vechten voor het behoud.

Beide clubs zitten momenteel in een dip en zouden iedere kans om eruit te geraken met beide handen nemen. Racing Genk haalde 3 op 15 terwijl RWDM na de winterstop 1 punt haalde.

De supporters van RWDM zijn niet opgezet met hoe hun club het doet. Door de blijvende tegenvallende resultaten zullen er geen Brusselse supporters naar Limburg reizen. Spijtig voor Bruno Irles, die nog maar pas hoofdcoach werd. Hij zal zijn eerste wedstrijd niet kunnen rekenen op steun.

Bij KRC Genk zijn Aziz en Fadera nog geblesseerd. Ook Sor is nog onzeker. RWDM moet het nog altijd zonder Alexis De Sart doen.