LIVE: Ook na de rust gaat het lekker verder in Kortrijk - Union!

KV Kortrijk ontvangt op zondagnamiddag (16 uur) Union SG. De strijd tussen de laatste en de eerste in de Jupiler Pro League zal mogelijk spannender worden dan hij op papier of het eerste zicht lijkt.

KV Kortrijk heeft momenteel achttien punten, Union SG totaliseert al 59 eenheden. Veel groter kan een kloof niet zijn op 25 speeldagen in de Belgische competitie. En toch hebben ze bij De Kerels onder de IJslandse nieuwe coach Freyr Alexandersson een nieuw elan gevonden.

"Ik voel de sterkte van de supporters hier", aldus Alexandersson op de persconferentie in Kortrijk vooraf. "We spelen nog drie van onze vijf laatste wedstrijden in eigen huis. We moeten ons lot in eigen handen nemen, elk punt is daarvoor belangrijk ook met oog op eventuele play-downs."

En dus voelen ze zich bij Kortrijk niet kansloos tegen de leider: "We hebben zeker iets te verliezen. Onze eer en de boost die het tegendeel zou veroorzaken", aldus nog de IJslandse T1 van de hekkensluiter. Bovendien speelde Union SG donderdagavond nog tegen Frankfurt én moeten ze ook volgende week opnieuw aan de bak.