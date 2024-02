LIVE: Laifis maakt gelijk tegen KVC Westerlo!

KVC Westerlo mag vrijdagavond Standard ontvangen om speeldag 26 te openen. De club die als winnaar uit de bus komt zet een grote stap richting het ontwijken van de playdowns.

KVC Westerlo ontvangt Standard vrijdagavond om 20:45. De Rouches staan momenteel 10e in de stand met 28 punten, terwijl Westerlo 11e staat met 26 punten.

Bij winst kunnen de Kemphanen dus over de Luikse club springen in het klassement. Makkelijk zal het wel niet worden. Afgelopen weekend kon Standard voor de eerste keer winnen onder coach Ivan Leko.

Bij de thuisploeg zijn Kyan Vaessen en Lucas Stassin nog steeds geblesseerd. Tuur Rommens moet nog een laatste speeldag toekijken vanuit de tribunes. Hij zit zijn schorsing uit die hij kreeg na een tackle in de wedstrijd tegen Cercle Brugge.

Standard moet het zonder Nathan Ngoy, Zinho Vanheusden, Cihan Canak en Ibe Hautekiet doen. Zij zijn geblesseerd.

Hun laatste ontmoeting was aan het begin van dit seizoen in Sclessin. Toen werd het 0-0 na een zeer rustige wedstrijd. Van de laatste vijf onderlinge duels in 't Kuipje verloor Westerlo er geen enkele.

Beide ploegen kunnen bij winst een zeer goede zaak doen in de strijd om de playdowns te vermijden. Scheidsrechter Jasper Vergoote zal deze partij fluiten. Lawrence Visser helpt hem als VAR.