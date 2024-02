LIVE: Paal voorkomt de openingstreffer!

Vrijdagavond trappen KRC Genk en Charleroi de nieuwe speeldag op gang. Wouter Vrancken zet Kayembe in zijn ploeg in de plaats van Sobol. Bij het elftal van Felice Mazzu zien we vijf wijzigingen. Dari is geblesseerd, Heymans en Camara zijn geschorst en Mbenza en Stulic vallen uit de basiself.

70' 50"