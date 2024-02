Plek twee op het spel voor Club Brugge tegen Anderlecht, mijlpaal voor kapitein Hans Vanaken

Club Brugge ontvangst straks Anderlecht voor een belangrijke wedstrijd net voor het einde van de reguliere competitie. De tweede plaats staat bij verlies mogelijk al op het spel voor blauw-zwart.

Na het gelijkspel tegen Cercle Brugge zag Club Brugge het verschil met Anderlecht in het klassement al oplopen tot negen punten. Bij verlies worden dat er dus twaalf, zelfs met de puntendeling in de play-offs staat Club dan al zes punten achter.

Club mist wel zijn topschutter Igor Thiago na zijn twee gele kaarten in de derby, maar met Ferran Jutgla staat een waardige vervanger klaar. De Spanjaard scoorde in zijn drie laatste wedstrijden en zit duidelijk ook goed in vorm.

Bij Anderlecht is er dan weer goed nieuws over Thomas Delaney. De Deen zit na een hamstringblessure voor het eerst dit jaar in de selectie. Vorige week recupereerde Brian Riemer ook al Sardella en Augustinsson.

De topper tussen Club en Anderlecht eindigde in de voorbije tien confrontaties maar liefst acht keer op een gelijkspel. Club won in oktober 2022 op het veld van Anderlecht met 0-1, paars-wit won in april 2021 thuis met 2-1. De laatste thuiszege van Club tegen Anderlecht dateert van oktober 2022, het werd toen 3-0.

Voor Hans Vanaken wordt het een speciale topper, hij speelt namelijk zijn 400e wedstrijd in de Jupiler Pro League. Anderlecht ligt de kapitein van Club ook goed, hij scoorde al 13 keer tegen de recordkampioen.