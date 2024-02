Druk op de ketel voor Gent én Antwerp: "Wereld kan er zondag helemaal anders uit zien"

Alle hens aan dek in de KAA Gent Arena op zondag. De thuisploeg is na een teleurstellend begin van het jaar 2024 enkel nog in de competitie actief, terwijl de bezoekers ook nog niet helemaal zeker zijn van play-off 1.

Royal Antwerp staat na de wedstrijden van zaterdag nog steeds vierde met 44 punten, KAA Gent staat voorlopig zesde met 42 punten. Cercle Brugge (40) en KV Mechelen (39) hijgen wel in de nek, dus thuis verliezen van Antwerp is geen optie.

Bovendien verloren de Buffalo's sinds de terugkeer van Antwerp naar het hoogste niveau al heel vaak van stamnummer 1. Hoog tijd dus om daar iets aan te gaan veranderen. "We moeten er alles aan doen om ons seizoen te redden en play-off 1 te halen", aldus Hein Vanhaezebrouck na de Europese uitschakeling.

"Maar de wereld kan er zondag helemaal anders uit zien. We willen winnen van Antwerp, dan zouden we boven hen springen en dan is het kijken naar wat Club Brugge doet tegen Anderlecht", ziet hij ook het positieve.

Mark van Bommel had het in zijn analyse onder meer over Vincent Janssen, die zowel in de spits als op de tien van grote waarde is dit seizoen en de laatste weken. "Hij kan beide rolllen aan", aldus de oefenmeester.