LIVE: Bill Antonio zet KV Mechelen na pijlsnelle counter op voorsprong tegen KV Mechelen

Nog vier wedstrijden te gaan in de Jupiler Pro League. Het uur van de waarheid is aangebroken.

Hopen op de top 6 vs vrezen voor laatste 4

Zaterdagavond ontvangt KV Mechelen rode lantaarn KV Kortrijk. Rond Nieuwjaar stonden beide ploegen niet zo gek ver van elkaar in het klassement maar daar is ondertussen wel wat verandering in gekomen.

Zo mag KV Mechelen zich samen met Union de beste van de klas van 2024 noemen met 14/18, straffe cijfers en vooral als je weet dat ze daarin naar Gent en Antwerp zijn geweest en ondertussen ook Genk en Anderlecht ontvangen hebben. Daardoor mag KV Mechelen blijven hopen op een plekje in de top 6. Het verschil met Gent is 6 punten maar de Buffalo's hebben nog een loodzwaar programma voor de boeg.

In Mechelen werd de ommekeer gerealiseerd na een trainerswissel en ook de bezoekers hebben even het effect van een trainerswissel mogen ervaren. Na het ontslag van De Boeck pakte Freyr Alexandersson namelijk 8/12. De IJslander kon Kortrijk evenwel nog niet van de laatste plaats krijgen en als alles tegen zit kan Kortrijk na de wedstrijd tegen KV Mecelen zeker zijn van het spelen van de play downs.

Nieuwe Slimani masterclass?

Bij KV Mechelen hopen ze opnieuw op een masterclass van Islam Slimani die op de Bosuil zijn eerste basisplaats verzilverde met een assist en een zeer goede wedstrijd. Bovendien is Nikola Storm na een zware blessure opnieuw speelklaar. Kortom, de flow kan bijna niet positiever zijn bij Malinwa.

Drie punten en niets minder voor Kortrijk

In Kortrijk wil Alexandersson vooral niet dat zijn jongens opgeven na de 0/6 tegen STVV en Union. Al zal het lastig worden om Achter de Kazerne punten te rapen voor de Kerels. Enkel drie punten lijken goed genoeg te zijn in de huidige situatie. Dit seizoen heeft KVK nog maar één keer buitenshuis gewonnen, in Standard.