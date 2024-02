LIVE: Rik De Mil grijpt meteen na rust in bij Westerlo!

55

Westerlo tikt nu de bal rond achteraan. Er is een zwaar gebrek aan aan creativiteit lijkt het.



51

Westerlo wil iets meer initiatief nemen, maar er gebeurt voorlopig niets in de tweede helft.



46

Sergiy Sydorchuk

Dogucan Haspolat





45+4

Bayram is daar met een kopbal, maar die gaat over doel.



45+3

Ito bijna met zijn tweede! Hij krijgt een goede schietkans maar een Westerlo-speler staat in de weg.



45+1

Alweer komt STVV aandringen en versiert de thuisploeg een corner.



42

Koita trapt laag over de grond in het zijnet.



37



Doelpunt van Ryotaro Ito (Aboubakary Koita)

Daar is de openingstreffer! Ito lobt over Bolat die flink blundert! Als de doelman gewoon tegen de bal had gebokst ging die over doel...



34

Griffin Yow plaatst de bal naast het doel.



33

De eerste kans in de wedstrijd van Westerlo is meteen een heel grote! Sydorchuk kopt op de lat waarna het even een flipperkast wordt met schoten hier en daar.



32

STVV komt dan toch een beetje naar voren. Zahiroleslam wringt zich door de defensie maar zijn laatste pass is niet goed genoeg.



31

Steuckers wordt diep gestuurd maar Bolat is net te snel en kan de bal pakken. Hij grijpt naar het hoofd, maar er was niets aan de hand.







24

Steuckers infiltreert in het strafschopgebied maar een Westels been staat in de weg.



24

Alles is terug in orde en de wedstrijd gaat weer door, met een stank in het hele stadion. Overigens wel het meeste actie dat we al te zien hebben gekregen.



22

De match wordt even stilgelegd omdat de STVV-supporters hun eigen tifo per ongeluk in brand hebben gestoken met Bengaals vuurwerk...



17

Zeker geen leuke wedstrijd voor de neutrale supporter. Het stadion is redelijk stil en de bal wordt wat rondgetikt.



13

Koita knalt nog eens op doel maar Bolat staat goed op te letten.



10

Koita met een eerste schot op doel, Bolat klemt.



9

Smets geeft een mooie bal over de Westelse verdediging naar Bocat, maar die wordt nog ingehaald door een Westerlo-speler.



7

STVV probeert het balbezit te houden, terwijl Westerlo de thuisploeg laat komen.



2

Daar was bijna de 1-0! Robert-Jan Vanwesemael geeft voor tot bij Koita die naast kopt van zeer dichtbij.



1

We zijn eraan begonnen in Sint-Truiden na een mooie show voor het 100-jarige bestaan van de club!



1

STVV - Westerlo: 0-0