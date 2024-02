Gaat Union voor stevigere koppositie en steekt het mes nog wat dieper in de Luikse wonde?

Met AA Gent-Antwerp en Club Brugge-Anderlecht hebben we al een stevige voetbalzondag voor de boeg. Maar om 18u30 staat er nog een stevige topper op de agenda.

Want Union-Standard om 18u30 zou normaal gezien alleen maar mee bijdragen aan de benaming Super Sunday. Maar Standard bengelt helaas maar net boven de play downs in het klassement terwijl Union helemaal bovenaan staat.

Elk puntje belangrijk voor Standard

Met nog wedstrijden tegen Gent en Genk in het verschiet voor ze thuis tegen Eupen spelen op de laatste speeldag, wordt het toch nog enkele weken bibberen de Rouches. Momenteel staan ze drie punten boven een plek bij de laatste 4 en het lijkt ondenkbaar dat ze daarbij zouden horen maar in voetbal kan alles.

Dat beseft trainer Ivan Leko ook op de persconferentie vooraf. "Waarom zouden we niet kunnen winnen in het Dudenpark? Ze zijn momenteel beter bezig maar in voetbal kan er vanalles gebeuren", is hij strijdvaardig.

Union winnaar van het weekend?

Union freewheelt ondertussen naar het einde van de reguliere competitie. Bij een overwinning hebben ze samen met KV Mechelen 17/21 in 2024 en zijn ze de beste ploeg van het jaar.

Aangezien de nummers 2 en 3 tegen elkaar spelen én de nummers 4 en 5 (voor aanvang speeldag), kan Union bij een overwinning alleen maar de overwinnaar van de speeldag zijn. Minstens twee achtervolgers laten namelijk gegarandeerd punten liggen.

De moraal in de kleedkamer van Union zal waarschijnlijk opperbest zijn na de uitschakeling van Eintracht Frankfurt in de Conference League.