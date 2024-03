Live: Kan STVV er nog voor zorgen dat Antwerp moet bibberen voor top 6?

42

Janssen probeert het met een crospass richting Bataille maar Suzuki doorzag het gevaar en plukt



40

Komt er nog wat voor de rust? De voorbije tien minuten was het heel stil voor doel. Ze hebben nog 5 minuten tot het rustsignaal



35

De druk die Antwerp in de beginfase zette op STVV-doelman Suzuki is wat gaan liggen



32

Alderweireld voorkomt met een goede sliding dat Zahiroleslam in de 16 kan afwerken



30

Janssen knokt voor elke morzel grond op het middenveld maar doet dat foutief volgens Kevin Van Damme. De Nederlander reageert enorm gefrustreerd en wordt op de vingers getikt door de scheidsrechter



27

Bataille met de overlap en voorzet maar via een slidende Delorge gaat de bal over de achterlijn. Bij Antwerp zagen ze echter hands van Delorge. Van Damme zag er geen graten in



24

Smets heeft problemen met een lange bal en ziet Ilenikhena ervandoor gaan. De Truiense kapitein keert wel terug om in corner te verwerken



22

Alderweireld trapt slecht weg naar voor maar de Kanaries kunnen niet profiteren van het balbezit



20

Een vrije trap wordt kort gegeven bij STVV richting Koita. Die haalt uit vanop afstand, via een Antwerps been verdwijnt het schot in corner



18

Er ligt bij STVV veel ruimte op de rechterflank. Dat zien ze bij Antwerp ook want er worden regelmatig hoge ballen richting Balikwisha verstuurd



16

Koita kan voorzetten maar vindt geen ploegmaat



14

Wolke Janssens verovert de bal en trekt naar voor. Centraal wordt Fujita aangespeeld die het probeert met een afstandsschot, hoog over het doel van Butez



9

Opnieuw moet Suzuki zich tonen, ditmaal is het Ejuke die uithaalt. De Japanse goalie heeft moeite om in één tijd te klemmen maar pakt het leer in twee tijden



8

Ilenikhena kaatst Balikwisha erdoorheen maar de winger kan niet genoeg snelheid maken met de bal aan de voet waardoor Wolke Janssens kan terugkeren. Balikwisha haalt nog wel uit maar te slap om Suzuki te verontrusten



7

Janssen probeert het nu met een geruist, laag afstandsschot. Suzuki pakt klemvast



5

Save van Suzuki

Balikwisha werd door Van Bommel meteen in de basis gedropt na enkele maanden afwezigheid maar hij lijkt geen last meer te hebben van zijn blessure. De voorzet is goed, de detente van Ilenikhena ook maar Suzuki gaat snel plat en duwt de kopbal in corner



4

STVV heeft voorlopig veel balbezit. Ze laten zich niet onder druk zetten door Antwerp en combineren op zoek naar de ruimte



1

Antwerp - STVV: 0-0