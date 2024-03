Top 6 quasi binnen: Ejuke en Ondrejka zorgen voor eenvoudige Antwerpse zege tegen STVV

Antwerp heeft in het eigen Bosuilstadion geen probleem gehad om STVV opzij te zetten. De Great Old scoorde pas in de tweede helft het openingsdoelpunt maar freewheelde daarna naar een duidelijke 3-0 overwinning waardoor deelname aan play off 1 quasi zeker is.

Mark Van Bommel verraste door Michel-Ange Balikwisha meteen in de basis te droppen nadat de winger de voorbije maanden moest missen na een knieblessure. Bij STVV voerde Thorsten Fink heel wat wijzigingen door in zijn basisopstelling. Zo bleven onder meer Ito en Steuvkers op de bank. Snel offensief Antwerp Al na tien minuten had Antwerp meet dan één kans bij elkaar gevoetbald om op voorsprong te komen maar delman Suzuki stond telkens op de juiste plaats. Hij opende met een goede save op een kopbal van Ilenikhena, daarna volgden nog pogingen van Janssen, Ejuke en Balikwisha maar telkens zonder succes. © photonews STVV niet daadkrachtig genoeg STVV overleefde de eerste aanvalsgolf en bleef met de borst vooruit op zoek naar openingen maar deed dat zonder al te veel aanvalsintentie. Gedurende de gehele eerste helft werd er amper drie keer richting doel getrapt door de Kanaries maar geenenkele keer tussen de palen. © photonews Bij de rust mocht Michel-Ange Balikwisha binnen blijven en kreeg Ondrejka zijn kans. Die probeerde het al snel met een laag schot maar de bal week af waardoor het leer naast hobbelde. Ondrejka breekt de ban Antwerp bleef de druk hoog houden en dat leverde uiteindelijk ook iets op. Ilenikhena reageerde sneller dan Van Helden in de 16 waardoor de Truiense verdediger Ilenikhena aantrapte. Niet Janssen of Alderweireld maar wel Ondrejka zette zich achter de bal. De ingevallen Zweed faalde niet en zette de Great Old op voorsprong. © photonews Vergroten van de voorsprong Van een reactie bij STVV was geen sprake, Antwerp ging op zoek naar de dubbele voorsprong om de zege veilig te stellen. Die kwam er ook na balverlies bij STVV rond de eigen 16. Keita werd nog gehinderd door Wolke Janssens maar de bal botste door tot bij Ejuke en die trapte de 2-0 tegen de touwen. © photonews Een mak STVV liet de score nog hoger oplopen in het slot. Ilenikhena dribbelde zich naar voor en wachtte dan goed op de opkomende Ejuke. De Nigeriaan zag Ondrejka voor doel staan en die kon van dichtbij niet meer missen. Door de overwinning van Antwerp heeft de Great Old samen met Club Brugge een kloofje geslagen op plaatsen 5 en 6 waardoor deelname aan play off 1 quasi zeker is. Bij STVV kijken ze uit naar play off 2.