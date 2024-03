LIVE: Boeiende eerste helft met vier goals in Cercle-KV Mechelen

Cercle Brugge-KV Mechelen is een bijzonder interessante wedstrijd met het oog op de Champions' Play-offs. Wie zet een grote stap richting de top zes?

Een strijd tussen de nummer vijf en de nummer acht uit de stand, dat is Cercle Brugge-KV Mechelen. Het verschil tussen de twee ploegen is amper vier punten. Vooral voor Mechelen is winnen dus een must als het de top zes wil halen.

De ploeg van Besnik Hasi doet het de laatste weken wel uitstekend. Het is nog altijd ongeslagen in 2024 en pakte een straffe 17 op 21. Winst in Gent en Antwerp en een gelijkspel tegen Genk en Anderlecht. Ze pakten de punten dus niet tegen kleine ploegen.

Denkey en Van der Bruggen geschorst

Cercle ligt Mechelen wel niet, de laatste vijf wedstrijden in de competitie kon het niet winnen. De laatste zege dateert van februari 2021. Al liggen er deze keer misschien wel kansen voor Mechelen om punten te rapen in Jan Breydel.

De thuisploeg moet het namelijk zonder zijn topschutter Kévin Denkey en steunpilaar Hannes Van der Bruggen doen. Denkey pakte tegen Eupen zijn vijfde gele kaart, Van der Bruggen zijn tiende van het seizoen. Vooral Denkey vervangen wordt bijzonder moeilijk.

Bij KV Mechelen is Lauberbach out met een scheurtje in de adductoren, terwijl sterkhouder Mukau kampt met een keelontsteking. Het is afwachten of die laatste de aftrap zal halen tegen Cercle Brugge.