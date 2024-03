Degradatiekandidaat OHL moet reageren op een fameuze opdoffer en dat tegen een Union op kruissnelheid

OHL is met een opdoffer aan het weekend begonnen, nog voor het zelf in actie kwam. Dat Union een slechte dag kent, daar moeten ze in Leuven op hopen.

Dat Charleroi met een driepunter aan de haal ging in 't Kuipje, dat konden ze bij OHL net niet gebruiken. Het staat plots twee punten achter de Carolo's, met een zwaar drieluik voor de boeg om de reguliere competitie mee te eindigen. Union thuis, Club Brugge uit en KV Mechelen thuis: dat krijgen de Leuvenaars nog voor de kiezen. Een zwaar programma, maar ze spelen tenminste nog twee keer voor eigen publiek. Dat moet dan maar het verschil maken in deze lastige affiches, na de gelijke spelen tegen rechtstreekse concurrenten Charleroi en RWDM. OHL - Union wordt ook een familiaal onderonsje: Tobe Leysen is OHL-keeper, broer Fedde Union-speler. © photonews Al zal Fedde door een blessure het veld niet betreden. Het vergaat zijn ploegmaats ondertussen voortreffelijk. Union zweeft momenteel op een roze wolk. Frankfurt Europees uitschakelen, Club Brugge uit de Beker van België knikkeren: de fiere leider uit de Jupiler Pro League krijgt het allemaal voor mekaar. Op naar een nieuwe triomf?