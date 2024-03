LIVE: Westerlo plots in heel vieze papieren!

Vrijdagavond neemt KVC Westerlo het in eigen huis op tegen Charleroi. Rik De Mil zet Chadli in de basis ten koste van Sayyadmanesh. Felice Mazzu zet Heymans terug in de basis, hij mag terug meedoen nadat zijn schorsing afliep.

86' 45"

Wat een ongelooflijke misser van Marcq! Hij komt na een counter oog in oog met Bolat en probeert het in één keer, maar schiet meters naast.

82

Scheids Van Driessche maakt zich niet populair in 't Kuipje. Bos wordt stevig tegen de grond gewerkt maar de ref ziet geen fout. Wel geel voor Madsen die verhaal komt halen.

82

Gele kaart voor Nicolas Madsen



81

Sergiy Sydorchuk

Thomas Van Den Keybus



80

Vrije trap voor de Kemphanen. Alweer Madsen achter de bal, Vaesen kopt van dichtbij over doel... Hier zat meer in voor Westerlo.

79

Corner voor Westerlo. Madsen geeft te kort maar de bal blijft in de ploeg.

76

Bos dribbelt in de zestien van Charleroi, maar loopt zichzelf vast.

74

Nacer Chadli

Allahyar Sayyadmanesh



73

Matija Frigan

Kyan Vaesen



73

Youssuf Sylla

Etienne Camara



73

Westerlo blijft duwen, onwaarschijnlijk dat de thuisploeg nog geen doelpunt gemaakt heeft.

67

Alweer net niet voor Westerlo! Een Charleroi-verdediger werkt de bal bijna in eigen doel, maar Koffi werkt met een voetveeg weg!

65



Doelpunt van Parfait Guiagon (Jeremy Petris)

Helemaal tegen de gang van het spel in komt Charleroi op voorsprong! Petris geeft voor tot bij invaller Guiagon die niet twijfelt en het leer tegen de touwen werkt!

63

Reynolds rukt op langs de kant en geeft heel goed voor, alleen kan niemand afwerken bij Westerlo.

60

Antoine Bernier

Parfait Guiagon



57

Westerlo mag een vrije trap nemen vanop een interessante positie. Hij knalt op een Charleroi-speler die de bal met zijn arm lijkt weg te werken. De VAR bekijkt de fase maar oordeelt geen strafschop.

55

Bijna Westerlo! Frigan kan op aangeven van Bos op doel trappen, zijn hard schot gaat maar net naast!

53

Yow trapt vanop de hoek van het strafschopgebied op doel. Koffi lost de bal eerste en kan die nadien net voor de voeten van Reynolds terug pakken... Hier komt de doelman even goed weg.

50

Madsen!

De middenvelder trapt vanop afstand op doel, maar Koffi brengt redding.

49

Er wordt veel geknokt op het middenveld.

46

De bal rolt weer in 't Kuipje!

46

Roman Neustädter

Ravil Tagir







Rust





45+2

Hier was Charleroi alweer heel dicht bij een doelpunt Bernier en Heymans trappen beiden op een Westerlo-speler.

40

Madsen gaat neer na een duel en moet verzorgd worden op het veld.

35

Gele kaart voor Daan Heymans



35

Yow wordt neergehaald waarna Van Driessche fluit, terwijl Westerlo een zeer goede mogelijkheid uit voordeel had kunnen halen.. Het thuispubliek laat zijn ongenoegen blijken.

33

Mbenza knalt van ver over. Westerlo is de betere ploeg, maar Charleroi wordt zeker niet weggespeeld.

30

Westerlo kan weer aanvallen maar Madsen geeft tot twee keer een verschrikkelijke pass in de voeten van de tegenstander.

28

Reynolds wordt ondertussen op het veld verzorgd.

27

Gele kaart voor Youssouph Badji

Badji komt veel te laat en haalt Reynolds neer.

26





25

Chadli plaatst de bal net over doel!

24

Piedfort scoort de openingstreffer maar die wordt afgekeurd omdat Frigan een Charleroi-verdediger geduwd zou hebben bij de vrije trap die eraan voorafging...

20

Griffin Yow met een schot! De winger wordt diep gestuurd en gaat voor eigen succes. Zijn trap gaat voorlangs.

19

Jordan Bos lijkt een goede aanval uit te spelen, maar dribbelt gewoon over de achterlijn...

17

Nu ook Westerlo met een leuke aanval! Bos krijgt de bal uiteindelijk in de zestien maar trapt op een Charleroi-verdediger.

13

Op de paal!

Daar was Charleroi bijna! Andreaou kan de bal vanop een ongemakkelijke plaats toch tegen de paal trappen! Westerlo komt goed weg!

11

KVC Westerlo heeft de wedstrijd wat in handen genomen ondertussen.

6

Er wordt door beide ploegen verschrikkelijk nonchalant gevoetbald de eerste minuten. De bal zweeft meer door de lucht dan over de grond.

4

Er zijn ook heel wat bezoekende fans aanwezig in de Kempen. Zij maken er al een feestje van.

1

We zijn eraan begonnen in 't Kuipje!

1

Westerlo - Charleroi: 0-0



Westerlo: Sinan Bolat - Jordan Bos - Nicolas Madsen - Matija Frigan - Sergiy Sydorchuk - Griffin Yow - Bryan Reynolds - Roman Neustädter - Emin Bayram - Arthur Piedfort - Nacer Chadli

Bank: Mathias Fixelles - Dogucan Haspolat - Kyan Vaesen - Nick Gillekens - Ravil Tagir - Tuur Rommens - Edisson Jordanov - Thomas Van Den Keybus - Allahyar Sayyadmanesh



Charleroi: Jonas Bager - Isaac Mbenza - Youssouph Badji - Hervé Koffi - Antoine Bernier - Daan Heymans - Stelios Andreou - Damien Marcq - Marco Ilaimaharitra - Youssuf Sylla - Jeremy Petris

Bank: Etienne Camara - Parfait Guiagon - Oday Dabbagh - Vetle Dragsnes - Nikola Stulic - Zan Rogelj - Mehdi Boukamir - Achraf Dari - Martin Delavallee

