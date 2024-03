LIVE: Nog altijd zonder Mignolet: het is van moeten voor Club Brugge en Deila tegen OHL

Club Brugge moet opnieuw de rug rechten na de nederlaag tegen Molde afgelopen donderdag. OH Leuven heeft de punten nodig, dus makkelijk wordt het niet.

De afgelopen zeven weken slikte Club Brugge maar liefst zes keer een goal in de extra tijd. Donderdag tegen Molde was dat opnieuw het geval, waardoor Club pijnlijk met 2-1 verloor en vol aan de bak moet in Jan Breydel.

Dat moet het eerst doen tegen OH Leuven. Dat staat op de dertiende plaats en heeft de punten nodig om de Relegation Play-off te vermijden. Na een 2 op 12 wordt dat echter niet makkelijk voor de Leuvenaars.

Geen Mignolet

Simon Mignolet werd opnieuw terug in doel verwacht, maar de doelman zit dan toch niet in de selectie. Nordin Jackers neemt daardoor opnieuw plaats in doel. Onyedika en De Cuyper zijn dan weer geschorst.

Ook Nusa, Igor Thiago en Balanta zijn nog altijd afwezig, maar Deila recupereert wel Vetlesen. Hij wordt meteen weer in de basis verwacht. Hoe dan ook is het van moeten voor Deila en Club Brugge tegen OH Leuven.