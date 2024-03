Pakt Racing Genk tegen Standard levensbelangrijke driepunter?

De race voor de top 6 gaat ongemeen hard verder. Om in die top 6 te komen, moet Racing Genk zondagmiddag winnen van Standard.

Na het topseizoen van vorig jaar moet Racing Genk dit jaar alle zeilen bijzetten om de top 6 zelfs nog maar te halen. Met nog twee speeldagen te gaan staan ze pas op plaats 7 al staan zowel Cercle Brugge als KV Mechelen niet ver van de Limburgers. Door het gelijkspel van Cercle in Charleroi springt RC Genk bovendien over Cercle Brugge en vermijdt het een gelijke puntensituatie.

Standard zonder zorgen

Standard, de tegenstander van zondagmiddag, is ook niet bepaald aan een goed seizoen bezig en zijn pas sinds vorige week zo goed als zeker van het behoud. Enkel OH Leuven kan hen nog inhalen als het 6/6 pakt tegen Club Brugge en KV Mechelen.

En dus kan Standard voor de eerste keer dit seizoen een keertje zorgeloos naar een wedstrid toeleven. "We moeten klaar zijn voor het beste Standard", waarschuwde Wouter Vrancken al voor de aftrap.

"Nieuw Standard uitbouwen"

Met de redding op zak denkt trainer Ivan Leko alvast naar het volgende seizoen: "Ik kijk ernaar uit om een nieuw Standard uit te bouwen maar dat moeten we stap voor stap doen, te beginnen in Genk", vertelde hij.

De heenwedstrijd tussen Standard en Genk in Sclessin eindigde in een 1-0 overwinning voor de Rouches dankzij een doepun van Hayao Kawabe. Kan Genk in eigen stadion revanche nemen of pakt Standard opnieuw de volle buit?