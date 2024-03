Eindelijk zekerheid: Royal Antwerp FC heeft aan zuinige zege in Kortrijk genoeg om stekje in Champions' Play-offs te verwerven

Royal Antwerp FC heeft zijn ticket voor de Champions' Play-offs definitief beet. Op bezoek bij KV Kortrijk was het heer en meester, al liet het na om de schaapjes snel echt op het droge te hebben. Voor De Kerels wordt het zaak om in de play-downs voor het verschil te gaan zorgen.

"Het belangrijkste vandaag wordt onze mentaliteit. We mogen geen schrik hebben van de tegenstander. Als we geloven in onze kansen, dan is alles mogelijk", aldus de IJslandse coach Freyr Alexandersson van KV Kortrijk vooraf. Hij bracht met Fossum en Alebiosu twee nieuwkomers in de ploeg, Mehssatou en Afolabi zaten op de bank.

Op het veld was er van het geloof in eigen kansen weinig te merken tegen een stevig acteren Antwerp. Dat greep De Kerels meteen bij het nekvel. In het eerste halfuur had het maar liefst 82% balbezit, aan het einde van de eerste helft was dat nog 76% balbezit. Niet dat het zoveel kansen opleverde, maar op het halfuur kon de onvermijdelijke George Ilenikhena wel een voorzet vanop rechts knap binnenpoeieren.

Antwerp zet 82% balbezit om in onvermijdelijke 0-1 via Ilenikhena

0-1 was ook meteen de ruststand in het Guldensporenstadion, al probeerde de thuisploeg de bakens wel wat te verzetten. Toch kon het maar zelden echt gevaarlijk zijn, terwijl de beste kansen na de pauze echt wel voor The Great Old waren.

Ondrejka vond de paal op zijn weg, Alderweireld kopt een bal tegen de lat en een paar keer moest Pirard uitpakken met een prima redding om de 0-2 te voorkomen. Toen hij alsnog geklopt was, werd het doelpunt afgekeurd vanwege handspel van Ondrejka. Die mocht nog eens in de basis beginnen door een lichte blessure bij VIncent Janssen.

Een gebrek aan efficiëntie dus bij stamnummer 1, dat er zo voor zorgde dat het slotoffensief van Kortrijk er nog eentje was met inzet. Als er eens één balletje zou willen goedvallen, dan had er zo nog een puntje ingezeten voor De Kerels.

Het ontbrak echter aan echt goede ideeën bij Kortrijk, al was er nog een harde pegel net over de kooi van Butez in minuut 90. Het bleef bij een al bij al matige 0-1, waardoor Antwerp zich meteen wist te verzekeren van de Champions' Play-offs. Voor Kortrijk zal het knokken worden tot op het einde van het seizoen.