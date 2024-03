LIVE: Antwerp met voorsprong aan tweede helft begonnen

64

Ekkelenkamp met een buffelstoot op de corner, maar tegen de paal!



61

Uur ver, nieuwe kans voor Antwerp. De knal is van Ondrejka, Pirard duwt in corner met een knappe redding.



58

Nieuwe corner voor Antwerp. Van Den Bosch trapt, in het pak.



55

Op het veld hebben we ondertussen al tien minuten niet al te veel gezien. Antwerp voorzichtig baas, Kortrijk doet heel weinig in balbezit.



52

De supporters van Antwerp hebben hun lied gevonden en blijven het minutenlang zingen. "De mooiste club van allemaal", op de tonen van Boten Anna van Basshunter.



49

Vrije trap Antwerp. Gevaarlijk in de herneming, een voetje tekort.



46

De bal rolt opnieuw in Kortrijk.



45+2

Nog een vrije trap voor Antwerp. Ver voorbij de tweede helft richting Alderweireld, die Pirard tot een redding dwingt.



45

We krijgen 1 minuten blessuretijd.



44

Butez duwt de vrije trap weg. Er werd ook gevlagd voor buitenspel.



43

Kortrijk komt aandringen met de rust stilaan in zicht. In de fase van de waarheid is het nog net iets te weinig. Nu wel een vrije trap aan de zijkant van de grote rechthoek.



40

Gele kaart voor Zeno Van Den Bosch

1,2,3 zegt Bourdeaud'hui. Gele kaart voor Van den Bosch, de eerste van de match in een faire partij tot dusver.



38

Avenatti met een rollertje. Geen problemen voor Butez.



35

Even is er dreiging van Kortrijk, maar Butez duikt goed in de voeten van Davies en voorkomt zo problemen.



32

En plots is het dan wél raak. De bal komt van op de rechterkant, Ilenikhena is bij de pinken en poeiert van dichtbij zeer hard in doel.



31



Doelpunt van George Ilenikhena (Chidera Ejuke)





30

Halfuur ver. Kortrijk denkt er nog eens een corner uit te halen, maar krijgt neen op het rekest. Onvrede bij de fans.



28

We zitten een beetje in een wak in deze wedstrijd. Het tempo is niet om over naar huis te schrijven na de verschroeiende openingsfase.



26

Aan de supporters zal het niet liggen. Zij maken het nodige kabaal, zowel de thuisploeg als de uitploeg.



23

Halfweg de eerste helft en zo makkelijk heeft Antwerp het dan toch niet om de neus aan het venster te steken.



20

Twintig minuten ver. Kortrijk heeft de eerste storm van Antwerp overleefd en herstelt voorzichtig het evenwicht.



17

Ook Kortrijk laat zich nu een paar keer zien, maar echt in de buurt van Butez komen ze niet.



14

Terwijl we een corner krijgen voor Antwerp (die er geen was volgens ons), komt er wel een check voor een eventuele strafschop. De VAR kijkt, maar roept Bourdeaud'hui niet naar het scherm.



13

Eerst een schotje van aan de middenlijn van Alderweireld, daarna een claim tot een elfmeter van Ondrejka. Het koelt zonder blazen allemaal.



12

Al tien minuten lang zien we bijna continu 21 spelers op de helft van Kortrijk. Enkel Butez is de vreemde eend in de bijt.



9

De druk blijft van Antwerp komen. Kortrijk plooit achteruit.



6

En nu is het diezelfde Balikwisha die er een corner uithaalt, maar die levert weinig op.



4

Eerste kansje van de wedstrijd is voor de bezoekers. Balikwisha trapt hoog over.



1

De bal rolt in het Guldensporenstadion.



1

KV Kortrijk - Antwerp: 0-0





KV Kortrijk: Ryan Alebiosu - Mark Mampassi - Abdelkahar Kadri - Dion De Neve - Iver Fossum - Felipe Avenatti - Abdoulaye Sissako - Ryotaro Tsunoda - Isaak Davies - Joao Silva - Lucas Pirard

Bank: Tom Vandenberghe - Nayel Mehssatou - Mounaim El Idrissy - Jonathan Afolabi - Kristiyan Malinov - Kings Kangwa - Martin Wasinski - Oluwaseyi Ojo - Massimo Bruno



Antwerp: Jean Butez - Owen Wijndal - Alhassan Yusuf - George Ilenikhena - Michel Ange Balikwisha - Jacob Ondrejka - Chidera Ejuke - Toby Alderweireld - Jurgen Ekkelenkamp - Zeno Van Den Bosch - Jelle Bataille

Bank: Ritchie De Laet - Eliot Matazo - Gyrano Kerk - Soumaila Coulibaly - Milan Smits - Kobe Corbanie - Victor Udoh - Mahamadou Doumbia - Senne Lammens