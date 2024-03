Wie van de kanshebbers op play-off 1 is de stress de baas? KVM kan Genk en Gent nu echt zwaar onder druk gaan zetten, maar de kans is ook aanwezig dat het die zelf gaat voelen.

Dat KV Mechelen vrijdagavond als eerste aan zet komt op de 29ste speeldag, betekent dat het voorlopig naar de 5de plaats kan springen. Zo zouden Genk en Gent al helemaal met de rug tegen de muur staan. Of is het net Malinwa dat een trillende arm gaat voelen? Het eindigde al vijf keer in de top 8 zonder play-off 1 te halen.

Sinds de invoering van de play-offs welteverstaan, en zonder het coronaseizoen mee te tellen. Het is nog afwachten of er tegen Westerlo gerekend kan worden op Lauberbach en Garananga, die beiden twijfelachtig zijn. Revelatie Bill Antonio ontbreekt sowieso, hij scheurde zijn kruisbanden en is maandenlang buiten strijd.

© photonews

Ook zonder hem op het veld klopte KVM wel Cercle, dankzij het uitstekend draaiende trio Schoofs-Mrabti-Hairemans. "Dat zijn spelers met wie ik ook tactieken mee bespreek, ze zijn erg betrokken. Ik ben ook meer veeleisend voor hen dan voor andere spelers. Ze nemen hun verantwoordelijkheid", aldus Besnik Hasi.

Westerlo daarentegen zal vastberaden zijn om Achter de Kazerne eindelijk die laatste stap te zetten om zich te verzekeren van het behoud. Bij de Kempenaren is Romeo Vermant opnieuw klaar voor de dienst. Met uitzondering van de revaliderende Lucas Stassin is iedereen inzetbaar.

Volg KV Mechelen - Westerlo vanaf 20u45 LIVE op VOETBALKRANT.COM!