Kan Antwerp de rug rechten tegen KV Kortrijk of vermijden de Kerels 0/9?

Antwerp wilt op de openingswedstrijd van speeldag 3 opnieuw aanknopen met de drie punten. Dan moeten ze wel winnen van KV Kortrijk in het eigen Bosuilstadion.

Geen perfecte start

Een perfecte start zoals de 27/27 van vorig seizoen zit er ditmaal niet in voor Mark Van Bommel & co. De regerende landskampioen en bekerhouder kon na een magere partij niet winnen van Anderlecht. Buiten Union, AA Gent en STVV kon niemand na twee speeldagen het maximum van de punten behouden dus echt verontrustend is het niet.

Wat misschien wel verontrustend is, is het weinige gevaar voor doel en vooral de weinige doelpunten. Na twee speeldagen heeft Antwerp een kere gewonnen met 1-0 en een keer verloren met 1-0. Vorig jaar werden er veel partijen gewonnen met het kleinste verschil maar als de trend van tegen Anderlecht zich voortzet, lijkt het dubbeltje dit seioen regelmatiger naar de verkeerde kant te vallen.

Drama in Kortrijk

En wat zeker verontrustend is, is de 0/6 in Kortrijk. De Kerels verloren op speeldag 1 van Gent en vorige week in eigen huis met 0-1 van STVV. Vorig seizoen waren er drie trainers nodig en lukte het Bernd Storck uiteindelijk om de degradatie te vermijden. Dit seizoen is het met Edward Still nog geen succesverhaal.

Vorig seizoen

Vorig seizoen won Antwerp van Kortrijk met -hoe kan het ook anders- 1-0. Een plaatsbal van Muja zorgde ervoor dat Antwerp het kansenoverwicht ook kokn omzetten in puntengewin op de voorlaatste speeldag van de reguliere competitie