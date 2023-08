Doelman Nardi houdt Gent overeind!

KAA Gent gaat zondagavond op bezoek in Westerlo om de speeldag af te sluiten. Gift Orban mag voor de eerste keer aan de aftrap verschijnen in de Jupiler Pro League dit seizoen. Ook zien we Ismael Kandouss voor het eerst in een shirt van Gent en Paul Nardi komt terug in doel te staan.

60' 9"