Anderlecht hoopt Union nog meer onder druk te zetten: Kortrijk kan kind van de rekening worden

Niks meer op het spel? Voor Anderlecht is de match tegen KV Kortrijk wel degelijk nog van groot belang. Paars-wit kan immers druk zetten op Union SG, dat morgen nog de moeilijke match tegen Antwerp heeft.

Anderlecht heeft het verschil al kunnen terugbrengen naar zes punten en na halvering staan ze dus op drie punten. Dat kunnen er nog minder worden. De titelstrijd kan tegen zondagavond nog wat spannender geworden zijn.

Maar Kortrijk heeft Brian Riemer in de voorbije twee matchen ook al dwars gezeten. “Ik haalde het vandaag (gisteren, nvdr.) nog aan in de kleedkamer."

"Al wil ik wel toevoegen: we speelden twee keer op verplaatsing. Zaterdag tref ik ze voor het eerst in het Lotto Park. Dat speelt ook mee", zei hij met vertrouwen.

“Maar we moeten respect tonen. Hun coach doet hele goede dingen met de ploeg. Ze staan goed in blok. Bovendien pakten ze al punten tegen topploegen. Oké hun gelijkspel tegen Brugge (3-3, red) was met wat geluk. Maar toch. Ze wonnen ook op Sclessin. Dat kunnen wij niet zeggen dit jaar.”

Riemer moet ook de vijf man met vier gele kaarten achter hun naam beheren. "De meesten van hen hebben die gele kaarten al een tijdje achter hun naam staan en speelden het goed uit. Waarschijnlijk ga ik wat wisselen, maar niet iedereen."