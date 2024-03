LIVE: Minda maakt er 3-0 van voor Cercle!

Cercle Brugge moet straks winnen als het nog kans wil maken op de Champions' Play-offs. RWDM moet het kind van de rekening worden.

Door een 0-0 gelijkspel vorige week op het veld van Charleroi heeft Cercle Brugge zijn lot niet meer in eigen handen wat de top zes betreft. Daar staan op dit moment Racing Genk en KV Mechelen op plek vijf en zes.

De scenario's voor de Vereniging zijn duidelijk als het nog in de Champions' Play-offs wil raken. Als Cercle zelf wint van RWDM, dan moet Racing Genk verliezen of KV Mechelen gelijkspelen of verliezen.

Ook bij een gelijkspel kan Cercle Brugge zich nog verzekeren van de top zes. Dan moet KV Mechelen verliezen en mag KAA Gent niet winnen. Een bijzonder riskant verhaal dus.

Cercle Brugge op volle sterkte

Miron Muslic kan opnieuw rekenen op een volledig fitte kern voor de match van de waarheid. "Tegen KV Mechelen en Charleroi misten we leiders, karakter en ervaring. Nu zijn ze terug", zei de Oostenrijker.

"Als wij onze job doen en winnen zondag zitten wij bij de eerste zes, schrijf dat maar op", is Muslic zeker van zijn stuk. Rond 20u30 weten we of Cercle zich nog in de top zes heeft kunnen wurmen.