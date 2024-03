LIVE: Gent stoomt door!

KAA Gent neemt het zondag in de vooravond op tegen Charleroi op de laatste speeldag van de reguliere competitie. De Buffalo's hebben bijna een mirakel nodig om alsnog de Champions' Play-off te gaan halen. Charleroi van zijn kant is nog niet zeker van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League.

Op de wedstrijden die op zondag om 18.30 uur beginnen staat er voorlopig nog de nodige druk op de ketel. Zowel voor KAA Gent als voor Charleroi kan de match van cruciaal belang zijn met oog op het vervolg van de competitie.

De Buffalo's kunnen nog naar de Champions' Play-off, al moeten ze dan ook rekenen op andere teams en hopen dat Genk, Cercle Brugge en KV Mechelen niet winnen. Als Gent zelf niet wint, dan is het sowieso zeker van de Europe Play-offs.

Vanhaezebrouck rekent op de steun van de supporters

De Zebra's van hun kant hebben wél nog alles in eigen handen: niet verliezen in de KAA Gent Arena zou betekenen dat ze niet meer kunnen worden ingehaald door OH Leuven en dus zeker zijn van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League.

Hein Vanhaezebrouck is alvast op zijn hoede voor de Carolo's en spreekt over een stugge en solide tegenstander. Hij wil alleen maar bezig zijn met de eigen wedstrijd op zondagavond en niet naar Genk, Mechelen of Cercle Brugge kijken.

"Wat er op andere velden zal gebeuren, dat hebben wij niet in eigen handen. Ik hoop dat de fans er bij ons gaan achter staan."