OHL gaat voor het vermijden van de playdowns, KV Mechelen voor het bereiken van de Champions' Play-offs. In 2010, 2011, 2017 was KV al dicht bij play-off 1. Al die keren was het 'net niet' voor Malinwa. Mogelijk net gekraakt onder de druk. Er zijn redenen om aan te nemen dat het deze keer wél lukt.

De hoofdreden is dat er voldoende ervaring in de ploeg zit om met de druk om te gaan. Die was er vorige week ook: er moest van Westerlo gewonnen worden om eindelijk de top 6 in te duiken. KV bleef zorgeloos zijn voetbal brengen, met spelers als Cobbaut, Bates, Schoofs, Mrabti, Hairemans en Slimani die al heel wat meemaakten.

Een matuur KV Mechelen

"We zijn matuur geworden", merkt coach Besnik Hasi ook. "Dit is een volwassen groep, die de laatste weken ook meer volwassen is geworden. We zijn gegroeid. Ik zie veel intensiteit, ik zie dingen die in het begin minder aanwezig waren. De spelers voelen mekaar beter aan, ze houden mekaar scherp."

© photonews

Ook Nikola Storm gelooft dat dit KVM de ervaring heeft om koelbloedig te blijven. "Ja, toch wel. We hebben elk seizoen wel ons dipje, maar ook altijd onze goede momenten. Dit seizoen is dat een beetje hetzelfde. Ons leuke moment blijft nu maar duren. Hopelijk kunnen we het over de streep trekken. We moeten er van genieten."

Er is een langere constante en er wordt niet te hard van stapel gelopen. "We hebben altijd gefocust op de volgende wedstrijd", stipt Kerim Mrabti aan. "De druk zal er zijn in een moeilijke wedstrijd, maar we moeten gefocust blijven. We hebben vroeger in de tijd van De Camargo en Cuypers al sterke reeksen neergezet, maar nu ook."

OHL én KVM moeten winnen

Bij een zege in Leuven zit KV Mechelen altijd in de Champions' Play-offs, anders moet het hopen op een misstap van een concurrent. Voor thuisploeg OHL zit het rechtstreekse behoud er nog in, als het zelf wint en Charleroi of Westerlo verliest. Volg OHL - KV Mechelen LIVE op VOETBALKRANT.COM om 18u30.