LIVE: Vallen er na de rust wel doelpunten bij Westerlo-Genk?

Zondagavond kijken KVC Westerlo en KRC Genk elkaar in de ogen op de laatste speeldag van het reguliere seizoen. Er staat nog veel op het spel.

Op de laatste speeldag van de reguliere competitie staat er nog heel wat op het spel. Westerlo kan nog veroordeeld worden tot de Relegation Play-offs in het allerslechtste geval.

Bij een gelijkspel of overwinning zijn de Kemphanen zeker van de Europe Play-offs. Als Westerlo verliest moet er gekeken worden naar de resultaten van Charleroi en OH Leuven. Als Charleroi verliest of OHL wint niet, is de club ook zeker van het behoud.

KRC Genk staat momenteel vijfde in het klassement, maar is ook nog niet zeker van de Champions' Play-offs. De Limburgers hebben het echter wel zelf in handen.

Bij winst is Genk zeker van de Champions' Play-offs. Als er een gelijkspel op het scorebord staat na 90 minuten in 't Kuipje, en KV Mechelen en Cercle Brugge niet winnen, is Genk ook zeker van Champions' Play-offs.

Als Genk verliest, moeten de Limburgers hopen dat KAA Gent en Cercle Brugge niet winnen, tenzij KV Mechelen verliest. Dan zou er een van de twee wel mogen winnen.

Bij Westerlo is enkel Chadli nog geblesseerd. Genk zit met een volle lappenmand. Aziz Ouatarra, Fadera, Sor en Oyen zijn allemaal geblesseerd.