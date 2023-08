Live: Janssen zet Antwerp op voorsprong in Leuven!

54

Avila haalt uit vanop zo'n 25 meter. Prévot ziet de bal naast zijn doel vliegen



51

Gele kaart voor Hamza Mendyl

In de penaltyfase was Mendyl wat te mondig tegen Visser. Dat het geen penalty is geworden, verandert niets aan zijn gele kaart



51

De VAR beslist: geen penalty!





50

De VAR is de penalty aan het checken...

Visser wordt naar het scherm geroepen en oordeelt dat er toch geen penalty komt!



48

Penalty voor Antwerp

Visser twijfelde even toen Avila neerging in de 16 maar floot uiteindelijk ook voor strafschop en geeft Mendyl een gele kaart. Pletinckx lijkt zijn voet uit te steken waardoor Avila valt maar in de herhaling lijkt dat de linksachter van Antwerp niet geraakt wordt door de centrale verdediger.



45+3

Prévot bokst de bal weg waardoor Antwerp aan de andere zijlijn mag inwerpen



45+2

Om de eerste helft af te sluiten mag Antwerp een corner trappen via Ondrejka



45

We krijgen 3 minuten blessuretijd.



44

Schrijvers zet zich zelf achter de bal. Zijn trap wordt geschampt door de muur en gaat zo net over de kooi van een zwevende Butez



44

Gele kaart voor Arthur Vermeeren





42

Schrijvers met een uitstekende crospass voor Thorsteinsson op de rechterflank. Die weet zich echter niet te ontdoen van De Laet. Het balbezit gaat verloren, wordt gewonnen aan de rand van de 16 en daar haakt Vermeeren Siebe Schrijvers



41

Vermeeren ziet ruimte voor een schot en haalt uit. Prévot kan weren met de vuisten



38

Kerk steekt de 16 over om aan de eerste paal een lage voorzet vanop links richting doel te deviëren maar hij raakt de bal te licht waardoor het leer naast gaat



34



Doelpunt van Vincent Janssen (Ritchie De Laet)

Janssen etaleert nog maar eens zijn klasse. Hij wordt voor de eerste keer deze wedstrijd echt in de voet aangespeeld in de 16. Pletinckx houdt de Nederlander met de rug naar doel maar ook zo weet Janssen het gaatje te vinden. Vanuit de draai trapt hij gekruist naast Prévot laag in doel



33

Vermeeren en Bataille hebben het moeilijk om een hoge bal weg te werken. Banzuzi en Opoku staan klaar om met het leer te gaan lopen maar zijn iets te gretig en er wordt een fout gemaakt op Bataille



32

Met een gelukje stond het toch bijna 1-0. Een vrije trap van Ondrejka wijkt af. Prévot staat aan de grond genageld maar ziet het schot op het dak van het doel belanden



30

5 minuten geleden was er Mendyl, 3 minuten geleden Ondrejka en nu laat Avila zich vallen in de 16 na licht contact. Visser is niet van zijn stuk te brengen en wijst voorlopig nog niet naar de stip



28

De ruimtes achterin bij Leuven zijn klein, dat ontdekt Antwerp nu ook. Ze hebben enkele minuten balbezit maar het is lastig om richting 16 te combineren. Alderweireld probeert het dan maar eens vanop afstand. Geen schicht in de bovenhoek zoals enkele maanden geleden. De bal waait een metertje over



27

Gele kaart voor Vincent Janssen

Ook Janssen heeft het vlaggen. Hij begrijpt niet waarom Antwerp geen corner krijgt en gaat iets te verbaal verhaal halen bij Visser. Of was het voor een mogelijke penaltyfout op Ondrejka dat hij reclameerde?



25

Gele kaart voor Thibault Vlietinck

Mendyl was weg in de counter en Antwerp wou bij de balverovering meteen gebruik maken van die vrijgekomen ruimte. Dat was zonder Vlietinck gerekend die een professionele fout moet maken



25

En we voetballen opnieuw. Dat worden straks dus minstens twee minuten extra



23

We krijgen een drankpauze



21

De Laet rukt op, Ekkelnkamp lijkt te gaan trappen maar kapt zich dan mooi vrij. Dan probeert hij het toch met een plaatsballetje maar niet dat wordt toch nog afgeblockt



20

Kerk met de goede loopbeweging diep net wanneer Mendyl het niet zag aankomen maar de pass van Avila is net te diep



18

Dom kan aan de eerste paal koppen op een vrije trap van Vlietinck. Butez raapt relatief eenvoudig op



16

Mendyl rukt op langs links in de omschakling. Na een 1-2 met Opoku lijkt hij op doel te gaan stormen maar Alderweireld kan het leer nog net wegtikken



15

Alderweireld staat tweemaal op rij op de goede plek om Opuku een schot op doel te beletten



12

Voorlopig zitten er nog veel slordigheden rond de 16 in het spel van beide ploegen. Op een voorzet plukken na, zijn de doelmannen werkloos



9

Ekkelenkamp staat niet goed wanneer hij de bal wil verlengen richting 16. Met een hakje dan maar, tegen beter weten in. Maar Kerk bereiken in de 16 lukt niet



7

OH Leuven mag ook een vrije trap voorzetten. Alderweireld trapt weg



4

Ondrejka snijdt een vrije trap scherp aan. Niemand van Antwerp kan er zijn hoofd goed genoeg tegen zetten



3

De poppetjes gaan even aan het dansen in de 16. Kerk gaat neer, Janssen duwt en krijgt duwen. Visser probeert de gemoederen te bedaren



2

Janssen haakt af. Laag, heel laag en verliest dan de bal. De thuisploeg kan in de omschakeling niet profiteren



1

OH Leuven - Antwerp: 0-0