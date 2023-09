Volg Live: Zorgen Antwerp en Gent voor meer spektakel in tweede helft?

52

Bij Antwerp hebben twee spelers een geel karton achter hun naam en de supporters willen dat er ook eens een blauwhemd een geel karton krijgt



48

Alderweireld kan met een kattenpootje net voorkomen dat een lage voorzet van Hjulsager tot bij Cuypers terechtkomt. De aanvaller stond klaar om de trekker over te halen



46

Krijgen we een betere tweede helft?



45+3

Buitenspel!



45+2

De Var is het nog aan het nakijken...



45+1

0-1 afgekeurd!

Een vrije trap rolt via het been van Kandouss in doel maar de grensrechter steekt zijn vlag in de lucht, buitenspel!



45

Gele kaart voor Gyrano Kerk





45

Gele kaart voor Arbnor Muja





43

Dan toch wat opwinding in de partij, namelijk tussen Muia en Kandouss die even neus aan neus gaan staan na een duel in de hoek van het veld. Veel is er niet aan de hand, maar dat kunnen we ook over de voorbije 43 minuten zeggen



42

Een voorzet valt eerder op het hoofd van Janssen dan dat de Nederlander er nog richting aan kan geven. Opnieuw moet Nardi zich niet tonen



40

Opnieuw een schotje vanuit de bezoekers. Hjulsager met een lage schuiver. Opnieuw makkelijk gepakt door Butez



36

De huidige landskampioen tegen de ongeslagen leider. We hadden ons net iets meer voorgesteld van de partij tot nu toe



33

Dan toch een kans! Niet toevallig komt het gevaar vanop links bij Gent. Fofana snijdt ditmaal zelf naar binnen. Butez stond echter goed opgesteld om de lage inzet van Fofana relatief eenvoudig te stoppen



30

We zijn een halfuur aan het voetballen. Voorlopig konden beide ploegen nog geen schot tussen de palen produceren



26

De bezoekers proberen Cuypers aan te spelen zodat de aanvaller rust kan brengen en zijn team laat opschuiven maar Coulibaly hijgt regelmatig in de nek van de spits en wint vaak het duel



23

Met 21 staan ze nu op de helft van Gent. Enkel Alderweireld en Coulibaly staan ter hoogte van de middencirkel. De overige 8 Antwerp-spelers staan allemaal hoger op het veld, op zoek naar een opening



20

Nardi kan een voorzet van Muja plukken die gevaarlijk richting Ekkelenkamp krulde



15

Muja en Kerk dribbelen erop los op hun flanken maar verder dan corners afdwingen komen ze niet



11

Gent komt beter in de partij! Brown gaat regelmatig met Fofana de combinatie aan vanop links. Cuypers kan de lage pass van Brown richting doel trappen maar hij besluit naast



8

De Buffalo's hebben duidelijke instructies gekregen van hun trainer en plooien als een accordeon terug in balverlies. Samoise en Brown spurten naar achter zodat ze in een 5-4-1 de thuisploeg kunnen opvangen



6

Niet voor de eerste keer dit seizoen begint Gent zwak aan de partij. Hein Vanhaezebrouck zal het niet graag zien gebeuren



2

Antwerp is het beste aan de partij begonnen. De Great Old mag via Wijndal ook een corner nemen maar de inzet wordt weggekopt



1

Antwerp - KAA Gent: 0-0