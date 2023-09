Mark Van Bommel komt doet een verrassende zet op Westerlo. Zo zal Toby Alderweireld in de basis staan. Ook Wijndal zal meteen zijn debuut maken bij The Great Old. Jonas De Roeck laat ook de nieuwe Sydorchuk en Bayram starten. Zowel Chadli als Van Den Keybus staan op het veld.

Discussieer live mee! Lees 5 reacties... Westerlo: Bryan Reynolds - Emin Bayram - Tuur Rommens - Thomas Van Den Keybus - Sergiy Sydorchuk - Matija Frigan - Lucas Stassin - Nacer Chadli - Lukas Van Eenoo - Nick Gillekens - Roman Neustädter

Bank: Dogucan Haspolat - Mathias Fixelles - Nicolas Madsen - Kyan Vaesen - Ravil Tagir - Koen Vanlangendonck - Edisson Jordanov - Yusuke Matsuo



Antwerp: Owen Wijndal - Jean Butez - Gyrano Kerk - Michel Ange Balikwisha - Vincent Janssen - Toby Alderweireld - Jurgen Ekkelenkamp - Mandela Keita - Jelle Bataille - Soumaila Coulibaly - Arthur Vermeeren

Bank: Ritchie De Laet - Alhassan Yusuf - George Ilenikhena - Arbnor Muja - Zeno Van Den Bosch - Anthony Valencia - Senne Lammens

Prono Westerlo - Antwerp

Gelijk Antwerp wint

Westerlo wint Gelijk Antwerp wint 5.14% 12.6% 82.26% Populairste 1-2

(116x) 1-3

(85x) 0-2

(64x)

Vergelijking Westerlo - Antwerp

Positie

15 8

Punten

1 8

Gewonnen

0 2

Verloren

5 1

Gescoorde doelpunten

7 10

Doelpunten tegen

13 4

Gele kaarten

7 5

Onderlinge duels gewonnen