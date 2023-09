Cercle Brugge - Union: Daar is de openingsgoal

39

Voor de zoveelste keer zorgt Amoura voor gevaar. Hij wordt diepgestuurd en met een puntertje probeert hij Warleson te verrassen, die pal staat. Amoura stond overigens ook buitenspel.



36

Amoura blijft voor gevaar zorgen. Hij trapt een gevaarlijke voorzet, maar Nilsson zit te ver. Uiteindelijk gaat de bal simpelweg buiten.



33

Daar is Union nog eens. Castro-Montes dropt de bal nog eens in de 16, maar de bal is te lang onderweg en zo kan Warleson in 2 keer plukken.



29

Gele kaart voor Jean Thierry Lazare Amani





28

Cercle met een volgend kansje. Da Silva vindt Denkey in de 16 en die kopt over. Ook stond Denkey buitenspel.



24

Siquet met een nieuwe gevaarlijke vrije trap, maar niemand van zijn ploegmaats kan deviëren.



21

Cercle al met het antwoord. Een vrije trap van Siquet blijft in het strafschopgebied hangen. Burgess voorkomt de snelle gelijkmaker.



18

De VAR heeft het doelpunt goedgekeurd.





16

De VAR is het doelpunt aan het checken...





16



Doelpunt van Mohamed Amoura (Jean Thierry Lazare Amani)

Lazare kan lopen en zijn voorzet schiet tot bij Amoura door. Zijn schot wijkt op Siquet af en zo dwarrelt de bal in doel.



14

Gele kaart voor Hannes Van der Bruggen





11

Siquet dropt een bal na een hoekschop gevaarlijk voor doel. Denkey staat moederziel alleen, maar kan net niet bij de bal.



8

Cercle heeft het moeilijk, maar trekt toch eens naar voren. Lopes met een voorzet naar Somers, maar die komt in botsing met Moris. Somers stond buitenspel en heeft na de botsing ook verzorging nodig.



7

Daar is Amoura weer. Hij trekt op snelheid richting doel en kapt zijn man uit. Zijn schot wordt nog half afgeblokt en Warleson laat zich niet verrassen.



6

Union met de volgende kans. Nilsson komt in het strafschopgebied, maar trapt voorlangs.



4

Geen 0-1

Amoura draait goed weg en dribbelt ook zijn man voorbij. Vanuit een scherpe hoek trapt hij in de winkelhaak, maar er was al gefloten voor fout toen hij Ravych dribbelde.



1

Tegen de paal

Na balverlies bij Cercle trekt Union naar voren. Amoura kan vrij trappen. Warleson is geklopt, maar de paal houdt Cercle recht.



1

Cercle Brugge - Union SG: 0-0





15:59

Cercle Brugge speelt met aangepaste truitjes. Er staat 'Me To You' op hun shirts en zo willen ze tegen leukemie strijden. Achteraf worden ook enkele shirts geveild.



Cercle Brugge: Jordan Semedo - Alan Minda - Jesper Daland - Edgaras Utkus - Kévin Denkey - Warleson - Leonardo Da Silva Lopes - Hannes Van der Bruggen - Thibo Somers - Hugo Siquet - Christiaan Ravych

Bank: Maxime Delanghe - Nils De Wilde - Flavio Nazinho - Romaric Etonde - Yann Gboho - Senna Miangue - Kazeem Olaigbe



Union SG: Mohamed Amoura - Alessio Castro-Montes - Mathias Rasmussen - Kevin Mac Allister - Jean Thierry Lazare Amani - Christian Burgess - Casper Terho - Charles Vanhoutte - Gustaf Nilsson - Fedde Leysen - Anthony Moris

Bank: Kevin Rodriguez - Joachim Imbrechts - Cameron Puertas - Ross Sykes - Noah Sadiki - Elton Kabangu - Loïc Lapoussin