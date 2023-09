KV Mechelen dient aan te knopen met puntengewin om in de linkerkolom te blijven. Bij OHL hebben ze de punten pas echt nodig, want het staat nog altijd onderaan. Defour brengt Walsh (in plaats van pechvogel Belghali) en Storm in het team. Brys voert 3 wijzigingen en start zonder Kiyine.

33' 35"