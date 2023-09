Vrijdagavond openen Standard en Westerlo speeldag 8 in de Jupiler Pro League. De Roeck sleutelde stevig aan zijn basiselftal. Zo komen Bolat, Bos, Tagir en Matsuo in de ploeg. Hoefkens voert twee wissels door. Ngoy komt voor Laifis en Balikwisha komt voor Alzate in de ploeg.

20:45

Discussieer live mee! Lees 5 reacties... Standard: Zinho Vanheusden - Hayao Kawabe - Isaac Hayden - Moussa Djenepo - Kamal Sowah - Wilfried Kanga - Marlon Fossey - Arnaud Bodart - Merveille Bokadi Bope - William Balikwisha - Nathan Ngoy

Bank: Isaac Price - Aiden O'Neill - Gilles Dewaele - Noah Ohio - Laurent Henkinet - Lucas Noubi - Cihan Canak



Westerlo:

Bank:

Prono Standard - Westerlo

Standard wint Gelijk

Standard wint Gelijk Westerlo wint 85.04% 11.55% 3.41% Populairste 2-1

(139x) 2-0

(82x) 3-1

(65x)

Vergelijking Standard - Westerlo

Positie

12 16

Punten

6 1

Gewonnen

1 0

Verloren

3 6

Gescoorde doelpunten

6 7

Doelpunten tegen

7 16

Gele kaarten

13 10

Rode kaarten

3 0

Onderlinge duels gewonnen