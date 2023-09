Vooraf

Na brilscores tegen RWDM en Gent is het dringend tijd dat Antwerp nog eens gaat scoren en winnen. Een streekderby bij KV Mechelen is sowieso ook wel een beladen affiche. Veel veranderen beide coaches niet in vergelijking met de vorige match. Van Bommel brengt Keita aan de aftrap, Defour geeft nog vertrouwen aan dezelfde elf.