Vier keer keken beide ploegen elkaar in de ogen in de Jupiler Pro League. Steeds kon Union de volle buit pakken. Is het vandaag aan Sporting Charleroi? Volg het hier LIVE!

Prono Union SG - Charleroi

Union SG wint Gelijk

Union SG wint Gelijk Charleroi wint 91.93% 6.25% 1.82% Populairste 2-1

(110x) 2-0

(110x) 3-1

(66x)

Vergelijking Union SG - Charleroi

Positie

3 14

Punten

16 7

Gewonnen

5 1

Verloren

2 3

Gescoorde doelpunten

15 7

Doelpunten tegen

11 11

Gele kaarten

17 18

Rode kaarten

0 2

Onderlinge duels gewonnen