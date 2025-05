33

Janssen op Delavallée

Chery geeft mee met Janssen, die vanuit een scherpe hoek op Delavallée besluit.



30

Charleroi kiest in duidelijk voor de counter, maar het is al gebleken dat dit ook tot iets kon leiden. Het is alleszins nog 0-0 na een half uur spelen.



26

Stulic krijgt net iets te veel ruimte van de Antwerp-verdediging. De Serviër schiet in de draai naast.



24

Odoi dribbelt in en rukt op rechts mee op tot aan de achterlijn. Deze inspanning krijgt de handen wel op elkaar op de Bosuil. Zijn voorzet kan echter geen ploegmaat bereiken.



21

Het kortere combinatiewerk van Antwerp eindigt in een matige voorzet van Chery. Zonde.



17

Janssen heeft toch al laten zien waarom Antwerp hem gemist heeft de laatste weken. Die balvastheid vooraan zou voor elk team van goudwaarde zijn.



13

Een fraaie tegenaanval van Charleroi. Heymans plaatst de bal recht in de handen van Lammens.



12

Het is al een vlammend begin van deze partij geweest. Geen studieronde, meteen op zoek gaan naar dat Europese ticket. Logischerwijs neemt Antwerp het meeste initiatief.



8

Titraoui legt aan, maar de middenvelder produceert een afzwaaier.



4

Delavallée redt

Een open kans voor Balikwisha op de 1-0. Delavallée brengt redding en verhindert een vroege Antwerpse voorsprong.



3

Een schot van Nzita wijkt af en hobbelt niet zo ver naast.



1

Nog geen halve minuut gespeeld en daar was bijna de 1-0. Chery neemt de bal heerlijk in één tijd op de slof, zijn volley zoeft over doel.



1

De rook is voldoende om onze hoofden verdwenen, vindt scheidsrechter Erik Lambrechts. Hij fluit de match op gang.



1

Antwerp - Charleroi: 0-0







Vooraf

Antwerp-trainer Ulderink tovert een wit konijn uit zijn hoed voor de barrage tegen Charleroi om het laatste Europese ticket. Janssen is na een wekenlange afwezigheid fit bevonden en komt aan de start. Ook Bataille keert terug in de basiself. De Mil rekent op Nzita, Zorgane en Bernier om te stunten.



18:29

De Antwerp-supporters steken flink wat bengaals vuurwerk af, dat konden we wel verwachten. Benieuwd of de wedstrijd zo op tijd van start kan gaan.