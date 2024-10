LIVE: Leko zal opnieuw zijn verdediging moeten herschikken, Hubert heeft keuze te over: ontdek hier de waarschijnlijke opstellingen

De Kroatische trainer mist Souleyman Doumbia, Boli Bolingoli en Nathan Ngoy, terwijl David Bates net terug is van een blessure. Ivan Leko zal zijn verdediging opnieuw moeten aanpassen tegen Anderlecht, terwijl David Hubert ondanks enkele afwezigen eerder keuzes te over heeft.

Na de overwinning op het veld van Real Sociedad, heeft David Hubert zelfs enkele basisspelers van Anderlecht laten rusten. De interim-trainer van de Paars-witten, die onder andere Thomas Foket opstelde in San Sebastian, kan deze keer kiezen voor Killian Sardella, die bijna altijd in de basis staat in de competitie.

Op het middenveld is Leander Dendoncker, afwezig in Spanje vanwege ziekte, terug in de selectie. Hij kan dus zijn plek weer innemen naast een Theo Leoni die een prachtig doelpunt maakte tegen Sociedad en een Mario Stroeykens die in topvorm verkeert, waardoor Mats Rits weer op de bank belandt.

Aan de zijkanten heeft Hubert keuzes te over. Edozie en Dreyer worden als kanshebbers genoemd, maar Tristan Degreef leverde donderdag een goede prestatie. Dit alles zonder Yari Verschaeren te vergeten, die een plek in de basis kan krijgen en enkele spelers in deze mogelijke opstelling kan doen wijken.

Tot slot, hoewel hij zijn wedstrijd begon op de bank in de Europa League, zal Kasper Dolberg zijn plek in de spits terugkrijgen. Ter herinnering, de coach van Anderlecht blijft verstoken van Francis Amuzu, Jan Vertonghen en Thorgan Hazard.

Ivan Leko kan zijn verdediging nog steeds niet consistent houden bij Standard

Aan de andere kant zou Ivan Leko graag wat stabiliteit willen brengen in zijn basiself, zoals hij doet met zijn middenveld. Echter, achterin stapelen de blessures zich op en moet de Kroatische coach zijn centrale duo bijna wekelijks wijzigen.

Voor de trip naar Anderlecht op zondag worden Bosko Sutalo, Ibe Hautekiet en David Bates verwacht om voor Matthieu Epolo geplaatst te worden. Vanwege afwezigheden zijn de eerste twee onbetwist, terwijl de voormalige speler van KV Mechelen sinds het begin van de week deelneemt aan de groepstrainingen. Als deze wedstrijd te vroeg komt voor Bates, zullen Lucas Noubi of Alexandro Calut, die tegen Westerlo speelde, de rol op zich nemen.

Aan de zijkanten zal Marlon Fossey naar alle waarschijnlijkheid rechts spelen, terwijl aan de linkerkant een oude bekende van de Paars-witten, Ilay Camara, zal staan. Op het middenveld worden Aiden O'Neill, Léandre Kuavita en Marko Bulat verwacht, terwijl Leko sprak over de beperkte speeltijd van Sotiris Alexandropoulos, die nog niet is gestart in de basis bij de Rouches.

Voorin zijn er ook geen verrassingen. Het duo Andi Zeqiri - Dennis Eckert Ayensa, dat vorige week voor het eerst werd opgesteld, zal waarschijnlijk worden behouden. Mohamed Badamosi en Soufiane Benjdida zullen dus op de bank plaatsnemen.

Verwachte opstellingen voor de Clasico tussen Anderlecht en Standard

Anderlecht : Coosemans - Sardella, Simic, Zanka, N'Diaye - Dendoncker (Rits), Leoni, Stroeykens - Edozie, Dreyer, Dolberg.

Standard : Epolo - Sutalo, Hautekiet, Bates - Camara, O'Neill, Kuavita, Bulat, Fossey - Zeqiri, Eckert Ayensa.