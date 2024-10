LIVE: KV Mechelen kan naar voorlopige derde plaats springen, maar dan moet het voorbij ex-bekerheld

Met de topclubs die pas zondag in actie komen, ligt een voorlopige derde plaats op KV Mechelen te wachten. Dan moet het ook wel bevestigen op het veld van Dender, de ploeg van ene Michael Verrips.

Dender is van meet af aan dit seizoen één van de revelaties en kampeert nog altijd mooi in de linkerkolom. De promovendus heeft zelfs al drie wedstrijden na elkaar niet meer verloren. Een verdiend gelijkspel tegen Anderlecht, een zege tegen Charleroi en met een man minder Cercle op een gelijkspel gehouden: daar valt allemaal weinig op aan te merken.

Opvallend is dat Dender in deze wedstrijd amper één doelpunt slikte. Michael Verrips houdt tegenwoordig zijn netten mooi schoon en zal er extra gebrand op zijn om dat ook tegen KV Mechelen te doen. De Nederlander ging daar niet op de mooiste manier weg, maar heeft ondertussen al meermaals verklaard dat hij daar verkeerd in was. Het blijft een deel van zijn verleden dat hij zich in 2019 tot bekerheld van KV ontpopte.

Mooi perspectief voor KV Mechelen

Ook dit seizoen lijkt er weer iets moois in te zitten voor KV Mechelen. Malinwa laat vooral Achter de Kazerne amper nog een steek vallen. De geelroden hebben zich met vier thuiszeges op rij naar de top 5 gepiloteeerd. Er is zelfs de mogelijkheid om nog verder door te stijgen in het klassement, misschien dit weekend al.

Dan moet het buitenshuis wel met evenveel efficiëntie voor de dag komen en daar wringt het schoentje al eens. Na de botsing van Mrabti met de KVK-doelman en met Hairemans die pas terug fit is, ligt er mogelijk een kans voor Bafdili om eens van bij de aftrap te schitteren. Hij manifesteert zich vooral als een sterke invaller, het is de vraag of hij zich echt al kan opwerpen als titularis.

Kerim Mrabti niet speelklaar

Dender doet het zonder Fila, Fofana, Lallemand en de geschorste Soladio. Bij Mechelen missen ze Antonio, Van den Eynden, Konaté, Ngoy en Mrabti. Volg Dender - KV Mechelen LIVE om 18u15 bij VOETBALKRANT.COM!