LIVE: Nieuwe kans voor jongeling? David Hubert moet weer puzzelen

David Hubert ontbreekt tegen KV Kortrijk één van zijn belangrijkste pionnen. Hij moet zonder Leander Dendoncker gaan uitzoeken wie hij best in zijn verdediging plaatst.

Dendoncker sukkelt al een poosje met een enkelblessure en krijgt nu rust, want midweeks is het weeral Europees voetbal. De vraag is of hij nu Zanka een nieuwe kans geeft of toch Amando Lapage in de basis zet.

De jongeling was gisteren niet present op de match van de RSCA Futures en blijft dus bij de A-kern. Veel keuze heeft Hubert immers niet in de verdediging. De kans is wel groot dat Zanka opnieuw in de basis zal staan.

Zonder Dendoncker is het ook puzzelen op het middenveld, dat vorige week nog overlopen werd door Club Brugge. Weer met al die lichtgewichten spelen, lijkt geen optie. Leoni lijkt het kind van de rekening te worden.

Freyr Alexandersson keert terug naar zijn basiselftal. De coach van Kortrijk voerde enkele wissels door om spelers rust te geven in de beker. Om te proberen Anderlecht te verslaan, zal hij teruggrijpen naar de basiself die Beerschot versloeg.

Ter herinnering: vorig seizoen pakte KV Kortrijk zijn eerste winst in het Lotto Park. Voor Anderlecht toen de eerste thuisnederlaag.